科技戰恐升溫影響「台股重挫」 政院：台灣經濟基本面相當好

受到美中科技戰可能升溫影響，台股18日開盤就面臨重挫。對此行政院發言人陳世凱表示，台灣經濟基本面相當好，就目前觀察，台股並未面臨不理性的波動，對於各種狀況政府都會嚴密注意，做出相對因應措施。

陳世凱今日主持行政院會會後記者會時，針對今日台股重挫回應。他指出，目前台灣經濟基本面非常良好，近年來台灣的經濟表現也相當亮眼，相信外界也清楚，台灣美國商會在今年初也發布2024年經濟景氣調查中，也有高達81%美商對於未來一年台灣經濟發展非常有信心。

陳世凱說，台灣當然隨時面臨相當多的挑戰，不管是中央還是地方，公私部門大家都要一起努力，政府對於各種狀況都會很嚴密的注意，也會做出相對因應，目前觀察台灣基本面很好，股市也沒有特別不理性的波動。