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土洋對作！台股下跌371點 三大法人賣超524億元

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
台股18日科技股賣壓沉重，終場下跌371.35點，收在23398.47點，失守月線23459點，成交值新台幣5793.36億元。中央社
台股18日科技股賣壓沉重，終場下跌371.35點，收在23398.47點，失守月線23459點，成交值新台幣5793.36億元。中央社

台積電（2330）18日重挫開低，一度跌至986元，尾盤跌幅縮小，收1,005元，跌幅2.43%，使得台股也跟著大跌，終場收在23,398.47點，下跌371.35點，跌幅1.56%，成交量增至5,793.37億元，三大法人賣超524.95億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超538.27億元，投信買超99.04億元，自營商賣超（合計）85.72億元，其中自營商（自行買賣）賣超10.85億元，自營商（避險）賣超74.86億元。

台積電今日再度下跌，一度摜破月線，終場勉強守住，其餘科技權值股也都下跌，聯發科收1,280元，跌幅3.4%；鴻海收204元，下跌3.77%。千金股中僅力旺小漲，股王信驊重挫逾8%，收4,170元。類股中以營建、塑化、食品表現較強，亞聚上漲逾5%，台化漲幅近3%；統一收87.4元，漲幅約3%。

台積電 外資 投信 自營商

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