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類股輪動跌幅收斂 台股終場下跌371點收23398點

中央社／ 台北18日電

美國晶片股17日狂瀉，拖累台股今天表現，加權指數終場下跌371.35點，收在23398.47點，連2黑，失守月線23459點，成交值新台幣5793.36億元。

繼美國總統候選人川普稱台灣搶走晶片生意、應向美國付保護費，外媒報導拜登政府向美國盟友施壓，進一步收緊對中國的晶片貿易，市場擔憂美中科技戰可能再度升溫。

台積電ADR暴跌近8%，台積電股價開盤重挫失守千元大關，最低下跌44元或4.2%，至986元，終場下跌25元或2.43%，收在1005元，站回千元關卡之上。

鴻海終場下跌8元至204元，聯發科下跌45元至1280元，廣達下跌16元至298元；大立光下跌55元至3010元。

台股今天主要跌勢集中在台積電及漲多的科技股，金融股方面，華南金、玉山金、兆豐金、國票金、第一金等今天收盤漲幅都超過1%。

傳產部分，台塑四寶率領上市公司塑化類股指數漲0.52%，台化上漲1.45元或2.91%，收在51.2元；台塑化漲1.4元或2.16%，收在66.3元，亞聚更是漲超過半根停板。

展望後勢，台新投顧副總經理黃文清分析，科技股今年以來漲幅可觀，這段時間AI休息，有機會展開類股輪動，像是外資最近大幅布局金融股，營建股也非常強，另外跌深的塑化股也有機會反彈。

台積電 美國

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