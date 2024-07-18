AI 股陷修正、台積電守住千元 台股跌371點收23,398點

台股18日開低震盪，終場收23,398點，跌371點、跌幅1.5%，成交金額5,793.3億元，目前遭5日、10日、月均線反壓。另外，櫃買指數表現也走弱，收跌1.5%。台積電（2330）收1,005元、跌25元，守穩千元關卡。

AI族群集體成弱勢族群，台積電以988開盤跌破千元、盤中最低986元，所幸終場仍守住千元關卡，而鴻海、英業達、廣達、聯發科、智原、緯創、創意、健策、世芯-KY、日月光投控、勤誠等紛紛拉回修正。

綜觀盤面上，在資金輪動下，相較大盤的疲軟表現，相關內需族群則走強，且多點開花。其中，電信股集體爆量齊揚，遠傳收漲4.4%最強，台灣大、中華電也個別收漲1.9%、0.8%，成交量皆達1.9萬張以上。

生技醫療族群的訊聯、訊聯基金雙雙攻上漲停板，和康生、佰研、永昕、松瑞藥、藥華藥等；銀行股的臺企銀、遠東銀、高雄銀、台中銀、彰銀、王道銀行、上海商銀等，成交量紛紛達千張至萬張，人氣也相當熱絡。

其它還有，塑膠工業族群的亞聚、台化、台聚、台塑、台達化、華夏、國喬；油電燃氣族群的台塑化、台汽電等；不鏽鋼族群的千興、大成鋼；食品工業族群的統一、佳格、南僑、味王、聯華、泰山、黑松等紛紛表現強勁。

另外，軍工概念股的波力-KY、事欣科雙雙攻漲停作收，雷虎、亞航也走強；反之千附精密、寶一、駐龍、龍德造船等則修正整理。

綜合統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清等市場名師表示，股市隨美國總統候選人川普相關言論而震盪，盤後的台積電法說會為今（18）日全球焦點，投資人除留意第3季營收預期外，資本支出金額亦值得關注，相關設備及耗材廠商領先受惠。

展望後市，隨時序也漸漸步入7月底，櫃買指數在先前走強下，半年報將是中小型股的「照妖鏡」，後續留意股價與公司基本面是否合理。