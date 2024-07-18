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台股跳空大跌破月線 大跌371點…3天內是關鍵

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台股今日跳空大跌，失守月線。圖／聯合報系資料照片
台股今日跳空大跌，失守月線。圖／聯合報系資料照片

美國二位總統參選人川普及拜登，兩人聯手對晶片產業大發利空，台積電今日股價摔回千元以下，帶上各大型科技龍頭股一起回檔，台股加權股價指數鼻青臉腫。大盤以跳空之姿，直接摜破月線開盤，5鐘時間即下探2萬3148點，一度暴跌621點，隨後指數回彈至2萬3300點附近，終場加權股價指數以2萬3,398點作收，大跌371點，跌幅1.56％，成交量5,793億元。

台積電法說會今天收盤後登場，在利空罩頂下，以988元開盤價跌破千元，大跌42元，跌幅4％，貢獻大盤約300跌點，隨後買盤進場振作股價，最高回到1005元，午盤之後力圖穩住千元，終場以1005元收盤，守住千元大關，跌價25元，跌幅2.43％。

大盤今天跳空大跌開出，月線直接破防，資深分析師許博傑表示，台股被台積電影響到短線技術線型出現島狀反轉，是本波自4月起漲以來，首見像樣的拉回，短線上已確定7月11日的2萬4416是高點，若今天的跳空缺口如果三天內回補成功，則今天的跳空重挫才可以當作沒發生過。

川普及拜登政見同拿半導體高科技業開刀，先是川普要台灣交保護費，咬定台灣搶走美國100％晶片生意；拜登則有意擴大美中晶片戰戰場，據傳美國政府將實施最嚴厲的貿易限制，阻止中國取得日本及荷蘭的先進晶片科技，同時，川普副手范斯加碼痛批中國摧毀美國製造業，不論是哪一黨，都派人出來放話，升高美中衝突氛圍。

政治人物紛紛放話，拉高競選聲量，剛好成為股市高檔拉回修正的好藉口。許博傑表示，台積電帶領AI概念的大型龍頭股重挫，且外資昨天空單還有3萬4千口，表示外資在此缺乏作多意願，不管是什麼利空，都會站在賣方，大盤指數遭摜壓很合理。

分析盤面上各類股表現，大型權值電子股是重災區，但有一些中小型個股並沒有跟進大盤，近期美股走勢也可以發現，資金從大型科技轉向降息概念或是川普概念股，例是原物料、傳產、房地產相關，台股的原物料及營建類股這兩天比較強，房市熱絡帶旺營建族群，另外，生技股也成為短線資金的避風港，跌深的台塑四寶亦是上車跟反彈。

台積電 川普

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