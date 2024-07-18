法人曝費半重挫因 ASML 財測不如預期 台股這族群恐有壓

美股費城半導體指數周三崩跌6.8%，拖累標普500指數和那斯達克綜合指數大幅收低，市場認為主要是受美國拜登政府擬實施更嚴厲的貿易限制，美中晶片戰恐升級，加上前總統川普稱「台灣搶走晶片生意」，應該付保護費等的衝擊，不過，法人則是分析，最主要的關鍵是艾司摩爾（ASML）本季財測不如預期，除自己的股價重挫之外，更引爆科技股賣壓，造成費半及那斯達克綜合指數都大跌。

費城半導體指數周三崩跌6.8%，為2020年來最糟糕的表現，股票市值蒸發逾5,000億美元，創下新冠疫情導致全球市場陷入低迷以來的最大單日跌幅；費半重挫，拖累標普500指數和那斯達克綜合指數大幅收低。

那斯達克綜合指數周三大跌512.42點，跌幅2.8%，收在17,996.93點，創下2022年12月以來最大單日跌幅，科技七雄股價下跌3.4%，拖累大盤表現；標普500指數下跌78.93點，跌幅1.4%，收在5,588.27點；不過，道瓊工業指數則是收紅，上漲243.6點，漲幅0.6%，以 41,198.08點作收，再創新高。

據指出，拜登政府擬祭出最嚴厲的貿易限制，目的在阻止中國取得日本及荷蘭的先進晶片科技，加上美國前總統川普認為「台灣搶走晶片生意」，應該付保護費的言論，市場認為美中貿易衝突可能加劇，晶片股急挫，衝擊費半及那斯達克指數的表現。

證券分析師張陳浩表示，其實造成費半及那斯達克指數大跌的重要關鍵在於艾司摩爾（ASML）的財報及財測的公布，在財報公布後，除自己的股價下跌，更引爆美國科技股的賣壓，他強調，設備股龍頭本季的財測不如預期，恐將連動台股設備股的表現，相關台積電設備也可能面臨修正壓力。

荷蘭半導體設備製造巨擘艾司摩爾（ASML）第2季淨利比去年同期下滑19%至16億歐元（17.4億美元），營收年減9.2%至62億歐元，接單金額年增23.7%至55.7億歐元（60.8億美元），獲利、營收及接單金額全都優於預期。

展望本季，艾司摩爾預估營收將介於67~73億歐元，毛利率將介於50~51%，則都不如分析師預測；不過，預估全年營收將大致和去年相當，明年業績「強勁」。

台積電將在18日收盤後召開法說會，股價開低，一度下滑至986元，失守千元，盤中企圖重返千元，法人表示，台積電法說會前股價先修正，可望降低法說會後修正壓力。

台積電概念股18日也是下跌居多，弘塑一度重挫至跌停1,285元，辛耘、家登、萬潤等也大跌逾半根停板；張陳浩坦言，由於艾司摩爾財測不如預期，台股相關設備股恐也將面臨壓力，尤其是台積電法說會後，若是資本支出未如市場所預期的話，台積電供應鏈恐有修正風險。