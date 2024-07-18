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股市回檔 法人：加碼承接好時機

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
股市示意圖。圖／聯合報系資料照
股市示意圖。圖／聯合報系資料照

凱基投信認為，目前聯準會降息的時間點愈來愈明確，一旦降息啟動，可望帶動景氣持續復甦，進而支撐風險性資產表現。此外，目前川普可能當選的氛圍正在上升，儘管川普的貿易保護主義可能帶來市場波動，但是降稅、產業政策開放等題材也有機會支撐企業獲利改善。因此，整體而言，景氣復甦、企業獲利增長等基本面因素仍有望支撐牛市延續；後續如市場廣度能持續打開，整體股市上漲趨勢也將更健康，短線上出現修正，應被視為加碼好時機。

周三(17日)美股殺聲震天，主要指數中除道瓊指數連漲六日創歷史新高之外，那斯達克指數重挫2.77%，那斯達克100指數大跌2.94%，創下2022年12月以來單日最大跌幅，費城半導體指數更是重挫6.81%，其他標普500指數、羅素2000小型股指數亦皆跌超過1%。

近一周，股市走勢隨著共和黨美國總統候選人川普發言而波動，加上半導體設備巨頭ASML公布財報與財測後大跌，加劇市場不安情緒，美股指數出現較大修正，跌幅集中在今年以來漲多的科技股，尤其以AI主題、半導體股票跌幅較深。

觀察昨（17）日盤勢，儘管指數大跌，但是S&P500的11大類股中，必需品消費、能源、金融等六大類股卻是以上漲作收，漲多個股修正的同時，本益比較低的股票開始受到青睞，顯示市場並非全面轉向悲觀，而是資金出現輪動，可見昨日的下跌並非市場整體轉空的訊號。

投資方向上，凱基投信建議，以獲利增長、高品質的股票作為核心布局，受惠景氣復甦的低本益比循環性類股也將有表現機會；短線跌幅較深的科技股，經過去年庫存去化，加上終端應用將對NB/PC、Mobile帶來新的商機，企業基本面將持續轉強，近期市場的非理性下殺，反可伺機承接被錯殺個股，靜待市場恢復穩定。

半導體 川普 股票

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