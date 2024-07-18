此時不買待何時？台積電盤中零股爆量

台積電（2330）18日股價跌破千元，跌幅超過3%，來自法人賣壓不輕；但小資族趁機承接，午盤左右的台積電盤中零股成交量約700萬股，相較昨（17）日全天的零股376萬股已接近翻倍增加。

投信人士指出，台積電股價拉回修正，但今、明兩年的成長幅度預估都有20%以上，往後迎接AI世代之下，業績成長性仍可期待，對於熟悉台積電訊息的小資族而言，當然願意買進當存股。這也是多數分析師會建議小資族操作台積電的方式之一。

由台積電盤中零股交易大幅擴增，投信人士表示，部分小資族也當成短線交易標的，如果台積電法說會釋出訊息很樂觀，股價出現反彈也可做短線獲利賣掉，如短線賣不到好價錢，擺一段期間的風險不高，是攻守兼具標的。