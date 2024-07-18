不甩大盤重挫500點 生技股小兵當家、這五檔衝上漲停

台股重挫，不過，生技股在月底亞洲生技展撐腰下，成為資金避風港，吸引籌碼轉進。買盤瞄準再生醫療概念股，包括慧智（6615）、威健生技（6661）、ABC-KY（6598）、訊聯（1784）、訊聯基因（4160）五檔生技小兵，股價成功鎖上漲停，帶動上櫃生技指數力守紅盤。

法人表示，再生醫療法6月4日於立法院三讀通過，包括再生醫療法、再生醫療製劑管理條例雙法賦予細胞治療、再生醫療技術明確法源，未來16項子法有望在年底通過制定，有利再生醫療產業發展。

ABC-KY近期業績表現反映美國大型醫療實驗室對於傳染病檢測需求的提升，公司也回應市場需求並專注開發更多元的檢測產品。其中，主力產品17項腸胃道病原體分子檢測(GPP)，為市場上少見能夠同步檢測細菌、病毒、寄生蟲的產品。 由於GPP提供比競爭對手更全面、全方位的病原體分子檢測，已打入多家美國醫療體系，亦取得美國FDA上市許可與臺灣衛福部查驗登記通過。 該產品透過病患的糞便採檢，一次採檢即可同時分子檢測17項造成腹瀉感染的病原體。

慧智則受惠NGS基因檢測今年5月1日納入健保給付後，有助公司在癌症精準醫學的發展。慧智醫學實驗室已通過LDTs認證，為衛福部認證核定實驗室，合作院所超過190家醫院診所，包括10家以上的醫學中心和100家以上的區域地區醫院。

公司表示，NGS檢測納入健保給付後，醫療院所要使用慧智的產品，也需經過行政機關審核，6月已有少數幾家通過，預期下半年將有愈來愈多的院所通過審核，未來送件的成長將十分可觀。而醫院端考量迴轉率和檢測量體是否夠大，雖然同樣具備基因檢測的能力，但通常會選擇委外合作。慧智具備報告判讀和臨床分析的能力，也是醫療院所選擇合作的誘因。