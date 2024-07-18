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台積電（2330）跌破千元該砍或貪婪加碼？ 專家「三條路」：等法說會完再決定

聯合新聞網／ 直雲的投資筆記
台股18日開盤指數為23,373.01點，下跌396.81點。(中央社)
台股18日開盤指數為23,373.01點，下跌396.81點。(中央社)

晶片戰+艾司摩爾展望不佳，費半創下2020年來最糟糕表現。

雖然我昨天晚上對於艾司摩爾展望不佳的看法沒有太在意，不過昨晚我發文完美股主要在大跌晶片戰，因為後來傳出拜登對於半導體有更多的管制，導致費半大跌，如果說多頭唯一會下跌的原因就是這個晶片戰，結果它真的來了！

我的看法是反正都跌成這樣了，今天下午的台積電法說會再差，市場也是沒差這個不好說法，但是如果台積電下午如果法說會說的不錯，那有望可以撐住市場，所以我打算今天台積電法說會再說。

我有說過多頭市場轉空要有理由，那晶片戰其實就是一個理由：

做短的全出、做中的出一半、做長的不用理會

但這一切的操作就等台積電法說會後再說，如果台積電今天再說得不好，就看你做的期間來操作！

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 直雲的投資筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

2330台積電 AI ASML 半導體 晶片

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