台股早盤大跌超過500點 大型金控認為川普拜登都有份

台股今日一開盤就重挫超過600點，儘管盤中跌幅一度收斂，但接近11時左右，跌幅仍難挽回，還是大跌超過500點。台股重挫，除了美國共和黨總統參選人川普不利於台積電等台灣高科技產業跟台灣安全的言論之外，大型金控認為，和拜登政府也有關係。

除了川普主張台灣應交保護費、批評台積電等台灣晶圓產業搶了美國機會這些言論引發市場憂慮，大型金控認為還有另外一個原因和拜登政府有關，那就是拜登政府告知盟友，如果東京威力科創與ASML等公司繼續向中國提供先進半導體技術，將考慮對這些公司實施更嚴格的限制。此外，美國也考慮對包含華為在內的中國半導體公司實施進一步的制裁，引發市場對監管措施趨嚴的擔憂，造成美股重挫，也牽動台股。

大型金控指出，上述拜登政策的效應，還使得費城半導體的指數大跌6.81%，創下2020年最大的跌幅，拖累其他今年以來已經漲高的美國科技股，也連累台股。