快訊

川普遇刺關鍵時間軸曝！槍手開槍前20分鐘已被狙擊手發現

「金仙魯肉飯」便當驚見整隻蟑螂 北市衛局稽查現場也出現小強

三重殉職警遺孀成箭靶 警界如何將悲劇操作成公關災難

台股早盤大跌超過500點 大型金控認為川普拜登都有份

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
前總統川普稱「台灣搶走晶片生意」，拜登政府又跟進發表對半導體監管趨嚴的說法，使得美股費城半導體指數17日市值蒸發逾5000億美元。晶片龍頭輝達（NVIDIA）挫跌近7%。（美聯社）
前總統川普稱「台灣搶走晶片生意」，拜登政府又跟進發表對半導體監管趨嚴的說法，使得美股費城半導體指數17日市值蒸發逾5000億美元。晶片龍頭輝達（NVIDIA）挫跌近7%。（美聯社）

台股今日一開盤就重挫超過600點，儘管盤中跌幅一度收斂，但接近11時左右，跌幅仍難挽回，還是大跌超過500點。台股重挫，除了美國共和黨總統參選人川普不利於台積電等台灣高科技產業跟台灣安全的言論之外，大型金控認為，和拜登政府也有關係。

除了川普主張台灣應交保護費、批評台積電等台灣晶圓產業搶了美國機會這些言論引發市場憂慮，大型金控認為還有另外一個原因和拜登政府有關，那就是拜登政府告知盟友，如果東京威力科創與ASML等公司繼續向中國提供先進半導體技術，將考慮對這些公司實施更嚴格的限制。此外，美國也考慮對包含華為在內的中國半導體公司實施進一步的制裁，引發市場對監管措施趨嚴的擔憂，造成美股重挫，也牽動台股。

大型金控指出，上述拜登政策的效應，還使得費城半導體的指數大跌6.81%，創下2020年最大的跌幅，拖累其他今年以來已經漲高的美國科技股，也連累台股。

台股 拜登 美國

延伸閱讀

拜登、川普相繼釋出利空 台股開盤破月線一度重挫621點

場邊觀察／黯然的共和黨建制派與手足無措的民主黨

伊朗威脅刺殺 美前國安顧問要求特勤保護被拒

屋漏偏逢連夜雨 拜登競選造勢竟確診新冠

相關新聞

買1080元的台積電（2330）…今跌破千領股息只需套牢6年！ 肥羊：堅持只碰金融股

今天台積電（2330）下跌至998元，假設你是1080元購買，價差86元，以每年現金股利14元計算，各位只需要套牢6年，就可以解套了，不用慌張...

拜登、川普相繼釋出利空 台股開盤破月線一度重挫621點

台北股市18日慘遭美股拖累，加權股價指數以跳空之姿，直接摜破月線開盤，5分鐘時間即下探2萬3148點，大跌621點之多，...

ADR大跌近8%台積電開盤重挫42元 台股早盤挫低逾600點

台股18日開盤指數為23,373.01點，下跌396.81點。台積電（2330）開盤價988元，下跌42元。台股早盤一度...

台積電（2330）跌破1000元…戰犯是艾司摩爾？ 狄驤：最大問題「市場太樂觀了」

台積電ADR在盤前大跌超過6%，如果換算回台股，台積電可能一舉跌破千元大關...

台積電開盤跌破千元 法說會聚焦業績、地緣政治

台積電（2330）18日開盤跌破千元跌逾40元，跌幅逾3%，隨著地緣政治議題再次因美國總統選舉成為鎂光燈焦點，台積電今日...

科技股拖累 台股重挫逾500點失守月線

市場擔憂美中科技戰可能再度升溫，17日美國晶片股狂瀉，拖累今天台股，台股盤中一度重挫超過600點，截至10時30分，台股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。