科技股拖累 台股重挫逾500點失守月線

市場擔憂美中科技戰可能再度升溫，17日美國晶片股狂瀉，拖累今天台股，台股盤中一度重挫超過600點，截至10時30分，台股指數下跌529.64點，至23240.18點，失守月線23452點，成交值約新台幣3131億元。

台積電ADR暴跌近8%，台積電股價開盤重挫失守千元大關，最低下跌44元或4.2%，至986元。

其他科技權值股方面，鴻海盤中下跌8元至204元，聯發科下跌65元至1260元，廣達下跌15元至299元，大立光一度翻紅後走低，下跌40元至3025元。

觀察今天台股，台塑四寶表現抗跌，包括台塑、南亞、台化、台塑化盤中股價都上漲超過1%，領軍上市公司塑化類股指數逆勢上揚。

台新投信基金經理人劉宇衡分析，拜登政府擬祭更嚴格中國晶片禁令，要求日本、荷蘭半導體廠加強限制與中國的晶片貿易，造成先前漲多的科技股修正加大，預期短線賣壓需要消化。

不過他認為，根據預估，台股上市櫃公司今、明兩年獲利成長率皆有2位數水準，台股中長線行情展望仍佳，面對台股短線震盪加劇，看好長期配息穩定的高息股有望成為資金避風港。