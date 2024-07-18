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買1080元的台積電（2330）…今跌破千領股息只需套牢6年！ 肥羊：堅持只碰金融股

聯合新聞網／ 股市爆料同學會
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

股市爆料同學會．金融股肥羊】

今天台積電（2330）下跌至998元，假設你是1080元購買，價差86元，以每年現金股利14元計算，各位只需要套牢6年，就可以解套了，不用慌張，真的，如果6年後各位還沒解套，就麻煩再套牢6年，只要台積電不倒，各位的股票都不可能賠錢，至於你能不能活到解套那一天，我就不知道了！

但如果你是40.85元買中信金呢，現金股利1.8元，今天36.9元，價差2.15元，明年就可以解套了，相信各位都能夠活著看到中信金解套的那一天，如果你等等就被車子X過去，我可以介紹禮儀社給你，保證全台最低價，買貴退價差。

這麼多年來，我們為何堅持只碰金融股呢，因為夠熟悉，連如何輕鬆解套都清楚，最重要的是，銀行不會倒啊，那群喜歡追逐飆股的散戶，那群喜歡觸碰電子股的韭菜，那群在高點借錢炒股的少年股神，不用擔心，本肥羊會帶便當，去龍山寺探望各位的，我目前兩袖清風，等7.29才會進場。

虎尾金融股神將會帶領各位畜X級窮人，一起前往流著奶與蜜之地。跟隨肥羊，一生肥美；聽信酸民，一世窮酸。以上僅為個人操盤紀錄，不解釋為何進出，有疑惑請自行翻書。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文獲 股市爆料同學會 授權轉載，原文出處於此；禁止取用轉載。

中信金 台積電 炒股 韭菜

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