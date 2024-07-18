拜登、川普相繼釋出利空 台股開盤破月線一度重挫621點

台北股市18日慘遭美股拖累，加權股價指數以跳空之姿，直接摜破月線開盤，5分鐘時間即下探2萬3148點，大跌621點之多，隨後指數回彈至2萬3300點降附近，跌點仍在400點之譜。指數跌破月線在台股本波上漲中是首見，未來台股走勢值得關注。

美國二位總統參選人川普及拜登的政見，有志一同拿半導體高科技業開刀，先是川普要台灣交保護費，因為他認為台灣搶走美國100％晶片生意；拜登則有意擴大美中晶片戰戰場，據傳美國政府將實施最嚴厲的貿易限制，阻止中國取得日本及荷蘭的先進晶片科技。

利空導致美股費半暴跌6.81％，創下COVID-19疫情以來單日最大跌幅。台積電ADR（美國存託憑證）下殺7.9％，使得台積電今天下午要召開的法說會，烏雲罩頂，台積電股價開盤直接跌破千元，以998元開出，早盤最低下探986元，隨後股價回彈至千元大關之上。