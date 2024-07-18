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法說會前 ADR 崩跌近8% 台積電開盤跌落千元、市值縮1兆

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電。（路透）
台積電。（路透）

台積電（2330）法說會將在18日收盤後登場，但周三ADR崩跌近8%，以171.2美元收盤，拖累早盤開低，跳空以988元開出，大跌42元，市值一口氣縮水1兆892億元，降至25兆6,223億元，拖累大盤指數重挫，盤中則企圖重返千元。

美國前總統川普在接受彭博商業周刊訪問時認為台灣搶走美國晶片生意，直言台灣應該付美國保護費，台積電ADR周三崩跌7.98%，收在171.2美元，較台北交易溢價急縮至8.4%。

台積電盤後將召開法說會，市場高度關注，除了第2季財，第3季展望之外，包括先進製程的進度、海外布局、資本支出，及對川普的說法的回應等，預期都將是法說會的焦點。

台積電早盤跳空以988元開出，下跌42元，一度再往下探至986元，一口氣跌破月線，且失守千元，不過，盤中則是往上拉升，一度回到1,005元，企圖再站上千元，盤中跌幅3%。

台積電6月合併營收2,078.6億元，月減9.5%，雖下探三個月來低點，但仍是同期最佳，且較去年同期增加32.9%；第2季合併營收6,735.1億元，創單季新高，季增13.6%，表現都優於法人預期；累計今年上半年營收約1兆2,661.54億元，年增28%。

台積電在先前的法說會所釋出第2季展望，預估今年第2季美元營收為196~204億美元， 匯率假設基礎美元兌新台幣為32.3；預估第2季毛利率51~53% ，第2季營益率40~42%。

台積電 法說會

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