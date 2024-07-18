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ADR大跌近8%！台積電開盤重挫42元 台股早盤挫低逾600點

台積電跌破千元大關 市值縮水逾1兆元

中央社／ 台北18日電
台積電。（路透）
台積電。（路透）

美國前總統川普指出，台灣搶走晶片生意，應向美國付保護費，衝擊台積電美國存託憑證（ADR）下挫近8%，台積電今天股價同步走低，開盤跳空跌破1000元大關，達988元，下跌42元，市值縮水逾新台幣1兆元。

川普接受「彭博商業周刊」（BloombergBusinessweek）專訪時質疑美國是否應保衛台灣，他說，台灣奪取了約100%的晶片事業，應該付給美國保護費。美國跟保險公司沒兩樣，台灣什麼都沒給。

此外，「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，美國總統拜登政府正考慮對在中國開展業務的晶片公司實施新限制，進一步推升悲觀情緒。

包括輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、高通（Qualcomm）、艾司摩爾（ASML）等晶片和設備股紛紛大跌；費城半導體指數下挫395.32點，跌幅達6.81%。

台積電今天開盤跳空跌破1000元大關，達988元，下跌42元，市值縮水1.08兆元，降至25.62兆元，影響大盤約341點。

台積電下午將召開法人說明會，除營運展望、資本支出、晶圓代工報價、製程技術進展及國內外布局外，地緣政治的變數也是市場關注的焦點。

台積電 晶片 美國

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