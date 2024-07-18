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ADR大跌近8%！台積電開盤重挫42元 台股早盤挫低逾600點

台積電開盤跌破千元 法說會聚焦業績、地緣政治

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電。路透
台積電。路透

台積電（2330）18日開盤跌破千元跌逾40元，跌幅逾3%，隨著地緣政治議題再次因美國總統選舉成為鎂光燈焦點，台積電今日下午法說會除了業績議題，地緣政治議題也將成為分析師關注焦點。

依據機構統計，法人預估平均台積電第2季每股稅後純益為9元以上，第二季獲利將年成長約30%，平均估計約為2361億元。

機構並預期，台積電第三季美元營收季成長10-13%或14-16%不等將挑戰單季歷史新高，全年美元營收將較先前4月法說會預期（成長21%至26%），上修至成長26%至29%區間或三成以上。至於資本支出維持區間280-320億美元不變，惟實際數據尚待公司公布。

另外也有機構法人憂心，台積電基本面雖然穩健，若台積電釋出展望未大幅超過市場預期，股價短期有利多出盡的壓力，同時地緣政治議題近期再度成為市場焦點。

台積電重要夥伴ASML(ASML US)在日前率先公布2024年第二季財報，該季營收62.40億歐元，季增18.20%，落於公司預期上緣。ASML預估第三季營收季增+7.32~+16.93%，低於市場預期，股價在歐美股市大跌，在那斯達克也跌破千美元，ASML維持2024年營收預估275~276億歐元不變，為營運過渡年，期待2025年。

ASML在展望提到，「整體半導體庫存情況持續改善，我們也看到邏輯和記憶體晶片客戶的微影設備利用率進一步提升。儘管整體環境仍造成市場的不確定性，但我們預計下半年產業將持續復甦。」

台積電 營收

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