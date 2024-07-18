ADR大跌近8%！台積電開盤重挫42元 台股早盤挫低逾600點

台股18日開盤指數為23,373.01點，下跌396.81點。台積電（2330）開盤價988元，下跌42元。台股早盤一度大跌逾600點，低點來到23,148點。

群益投顧表示，隨台指期壓低結算，指數跌破短期均線，美科技股重挫，台指期夜盤大跌541點，預期今天持續開低測試。下檔看7月3日缺口至月線附近支撐表現,關注台積電千元保衛戰及下午法說。。

操作題材可留意：

1. AI加速供需平衡，台載板廠受惠轉單─AI晶片需求強勁有助ABF載板下半年供需更佳平衡，甚至高階ABF載板產能吃緊，由於日本Ibiden將大部分產能分配給AI晶片載板，可望導致訂單外溢至台灣相關載板廠。

2三星記憶體產能挪移，有利台供應鏈營運─據供應鏈傳出，三星HBM3E已獲輝達認證，預計本季開始供貨並提撥三成產能專攻HBM3E，約當全球超過13%的DRAM產能，將使DRAM供給趨緊俏，有利台記憶體供應鏈下半年營運表現。

周三（17日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為41,198.08點，上漲243.6點、漲幅0.59%；S&P500指數下跌1.39%；那斯達克指數下跌2.77%；費半指數下跌6.81%。台積電ADR下跌近8%，收在171.20美元，較台北交易溢價急縮至8.4%

美中國貿易衝突可能加劇，導致晶片股急挫，也加劇資金輪動擺脫大型科技股的趨勢。費半創下2020年來最糟糕表現，股票市值蒸發逾5,000億美元，創下新冠疫情導致全球市場陷入低迷以來的最大單日跌幅。

從人工智慧（AI）狂熱中受益最多的晶片股也遭遇打擊。輝達（NVIDIA）大跌6.6%，高通公司(Qualcomm)大跌8.6%。超微（AMD）大跌10.2%，博通也重挫近7.9%。

三大法人周三集中市場合計賣超414.7億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超303.8億元，投信買超41.2億元，自營商（自行買賣）賣超40.3億元，自營商（避險）賣超111.8億元。

統一期貨檢視選擇權金流，外資布局2.68億元偏空部位，自營商則布局5.39億元偏多部位。選擇權未平倉部分，7月W4週選價平近九檔賣權最大未平倉

仍為23,700點，買權最大未平倉下降400點至24,000點，最大OI區間下移偏空。期貨方面，外資夜盤加碼1,461口空單，日盤則減碼2,404口空單，未平倉淨空單降至35,896口；十大特定法人減碼2,280口空單至18,018口。