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ADR大跌近8%！台積電開盤重挫42元 台股早盤挫低逾600點

台積電（2330）跌破1000元…戰犯是艾司摩爾？ 狄驤：最大問題「市場太樂觀了」

聯合新聞網／ 狄驤
台積電。 路透
台積電。 路透

台積電ADR在盤前大跌超過6%，如果換算回台股，台積電可能一舉跌破千元大關...

而台積電大跌的原因，可能是ASML財測欠佳，拖累了整體AI族群。

ASML財報顯示：

第二季營收達到 62.4億歐元，遠超市場預期的60億歐元

毛利率表現也很好，達到51.5%，高於預期的50.6%

值得注意的是，ASML並沒有調升對全年的預期

對第三季的營收預測僅有67~73億歐元，低於市場預期的74.6億歐元

第三季毛利率預測在50%~51%，也低於市場預期的51.1%

簡而言之，ASML的狀況和前陣子的Nvidia很相似，也就是基本面都沒有問題，仍在穩健的向上走，但最大的問題就是，市場實在太樂觀了。

因此，我們在上個月就跟大家分享過，我們未來將面對的最大風險，就是隨著市場對企業營收的預期愈來愈高，企業達成市場預期的機率將變得愈來愈低，所以我們將會面對市場預期的調整，這種調整將會讓許多標的的估值大幅修正。

總之，我們一兩個月前提到的狀況，如今或許變成了現在進行式，但投資朋友也別忘了，企業的基本面和產業趨勢都沒有發生改變，而這種市場預期的調整，將會創造難得的逢低進場機會。

當然，前提是這陣子投資朋友沒有大開槓桿追高，未來才有足夠的銀彈掌握機遇。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 狄驤的資本主義求生筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

2330台積電 ASML 台股 槓桿

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