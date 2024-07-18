美國晶片股暴跌 台指期重挫超過500點

外電報導拜登政府正考慮對中國實施最嚴厲貿易限制，市場擔憂美中科技戰可能再度升溫，17日美國晶片股全面狂瀉，台積電ADR暴跌近8%，拖累台指期大跌超過500點，恐影響台股今天表現。

週三美國股市主要指數漲跌互見，道瓊工業指數上揚243.60點或0.59%，收在41198.08點，續創新高，標普500指數下跌78.93點或1.39%，收在5588.27點。以科技股為主的那斯達克指數挫跌512.42點或2.77%，收在17996.92點，費城半導體指數暴跌395.32點或6.81%，收在5408.71點。

個股方面，台積電ADR大跌14.84美元或7.98%，收在171.2美元，輝達（NVIDIA）下跌8.37美元或6.62%，收在117.99美元；超微（AMD）重挫18.12美元或10.21%，收在159.43美元，高通（Qualcomm）也重跌18.04美元或8.61%，收在191.6美元。

美國總統候選人川普稱台灣搶走晶片生意，應向美國付保護費。台股17日跌227.43點，收在23769.82點，失守10日線23881點。

法人分析，台積電已公布今年上半年營收1.26兆元，年增28%，創歷年同期最佳表現，第2季營收也超越財測高標，獲利可望同步躍進，亮麗的第2季成績單已在市場預期中。法人認為，以台積電為首的AI族群今年上半年股價漲幅可觀，接下來重點先看台積電法說會揭露對產業、景氣看法。