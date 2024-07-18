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ADR大跌近8%！台積電開盤重挫42元 台股早盤挫低逾600點

川普直言台灣搶走晶片生意 台積電ADR跌逾5%

中央社／ 綜合外電報導

美國前總統川普在昨天出刊的「彭博商業周刊」專訪中直指台灣搶走晶片生意，應向美國付保護費，這番言論導致全球最大代工晶圓代工廠台積電股價下跌。

台積電ADR（美國存託憑證）應聲下跌逾5%，報176美元。台積電昨天開盤同步走跌，以1035元開出，終場以1030元作收，下跌2.36%。

其他晶片股，包括超微（AMD）、輝達（NVIDIA）和艾司摩爾（ASML）也大幅下跌。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，而美國總統拜登政府正考慮對在中國開展業務的晶片公司實施新限制的消息，進一步推升悲觀情緒。最近幾天，投資人也開始將資金從大型科技公司撤出，轉而投資於規模較小的公司。

另一方面，川普接受「彭博商業周刊」（Bloomberg Businessweek）專訪時質疑美國是否應保衛台灣，他說：「他們確實奪取了我們約百分之百的晶片事業，我認為，台灣應該付給我們保護費。你知道，我們跟保險公司沒兩樣。台灣什麼都沒給我們。」

川普對台積電工廠的補貼也表示意見說：「現在我們給他們數十億美元在我國製造新晶片，然後他們也要把它拿走。換句話說，他們會製造晶片，但接著會把晶片帶回他們的國家。」

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