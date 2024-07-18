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川普喊選前不要降息！ 債券投資人：我也希望因為這樣「火車100%一定對撞」

聯合新聞網／ 股市爆料同學會
台股示意圖／中央社
台股示意圖／中央社

股市爆料同學會．無為】

川普最近的訪談內容節錄：

重點：「低利率」、「選前不要降息

很好，我也希望11月選舉結果出來前都不要降息，因為這樣的話，「火車100%一定對撞」，這樣就可以來個又急又猛的降息，而非慢刀慢磨的牛步拖延了。

納指、七巨頭在本週要是沒有像樣的資金回流，那就確定要走一波像樣的回調了。不過一切都在預期中，我之前也提過，別怕，「現階段回調才是健康的」，資金行情還會繼續走到Q4、明年Q1，真正可怕的時間點在明年Q2。

20年收益率目前壓力位：4.52%、4.63%、4.67%。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文獲 股市爆料同學會 授權轉載，原文出處於此；禁止取用轉載。

川普 降息

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