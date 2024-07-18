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輝達Blackwell平台需求增 信驊、愛普、創意 大摩點讚

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
輝達（NVIDIA）。 路透
輝達（NVIDIA）。 路透

AI已成全球高度共識的投資主題，尤其是輝達（NVIDIA）Blackwell平台的出貨狀況，更是全球投資人關注的焦點。摩根士丹利（大摩）證券發布最新報告看好，隨Blackwell需求火爆，將嘉惠相關台系供應鏈如信驊（5274）、愛普*、創意、南亞科等，紛紛給予「優於大盤」評級。

大摩在最新出具的「雲端半導體」產業報告中指出，隨著主流AI伺服器與非AI伺服器均顯示出強勁需求，預期第3季傳統雲端半導體將有更為強勁的增長，且至2025年Blackwell的需求也會變得更強。

大摩按讚「雲端半導體」 圖／經濟日報提供
大摩按讚「雲端半導體」 圖／經濟日報提供

大摩科技產業分析師顏志天表示，雲端半導體具有周期性，本益比會隨著獲利修正而波動，因此介入「時機」將是重要關鍵。其中，今（2024）年第4季將是重要的觀察點，主因是2025年上半年雲端資本支出的高峰可能提前大約一至兩個季度。

大摩北美IT硬體分析師Erik Woodring指出，美國四大雲端服務供應廠（CSP），包括微軟、亞馬遜（AWS）、Google及Meta的財報顯示，2024年雲端資本支出將有顯著增長，預計年增達44%，相較去年的2%，大幅提高42%，顯示出各大廠對雲端相關技術的資本支出正加速成長。

值得注意的是，2025年輝達Blackwell平台需求能見度將更高，如每機櫃要價180萬美元的GB200 NVL36，明年需求將達6-7萬櫃水準，比市場調高預期後的5萬櫃還更高出20%-40%。

大摩 雲端服務

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