將殺台積電（2330）取點數…外資這次贏定？ 專家：投資別為了一天而煩惱

台指期夜盤大跌中，不過你要知道下面這些...

因為台積電（2330）的設備商艾司摩爾的第三季展望不佳，所以導致大家對於半導體的未來感到失望，其實去年到今年年本來就不是傳統的多頭。因為其實在鮑爾的鐵拳下，其實美國現在還是景氣的收縮期，所以半導體展望不佳也可以理解。

既然今年還不是傳統的景氣循環多頭，那是因為AI的題材讓台股提前突破前高，我們應該看向未來期待景氣循環往上繼續帶動台股的上漲，尤其大型股容易會受到這次事件影響，不過在我的規畫大型股本來就是長抱為主，等待景氣循環擴張期的來臨。

其實台股現在也不容易大跌，因為大家可以發現台股越高就越難大跌，因為指數當越高就有更多人在等著接貨，一下跌就有龐大的投信資金進場，所以我們跌的都會比美股少，明天就算台股大跌也只是讓你的持股明天少一點獲利，不要為了一天而煩惱，這就是投資之道。

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