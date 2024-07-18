就市論勢／台積鏈、蘋概股 亮眼

盤勢分析

國際股市受到美國選戰影響出現噴出，道瓊近一周大漲4.2%，主要在市場押注川普當選後的產業利多。但預計只會是短期波動。市場情緒冷靜後將回到個股財報公布的基本面，以及聯準會是否在9月會議宣布降息。

台股這周進入震盪整理，主要原因在於市場開始調整策略。美國隨著通膨降溫、聯準會降息機率上升，理應蜂擁進入股市的資金，轉向投入中小型指數。

羅素2000近一周大漲11.1%，強過NASDAQ的0.4%。前者今年來只上漲12.4%，但NASDAQ卻漲了23.3%，意味中小型股這周才開始補漲。代表市場預期聯準會9月降息機率相當高，有利提升中小企業營收空間，這個現象也將逐漸傳遞到台股。

7月台指期結算表現頗戲劇性，市場對壓低結算已有心理準備，但當天台股開低後，早盤卻強勢反彈一度拉上平盤，直到午盤後指數才又向下壓。內資強勁支撐，台股仍維持在7月4日跳空缺口之上，型態在23,560至24,200點的大箱型區間。

投資建議

台積電法說前市場有許多沙盤推演，機率最高的是延續前一季觀點，市場需求仍強勁，今年財測維持營收年增25%。只要達標就能滿足市場期望，台積電與相關供應鏈可望延續上漲。但只要營收成長或是資本支出調高，代表台積電對產業後市更為樂觀，那麼目前已經緊繃的產能，勢必得轉移其他合作供應鏈，甚至得調漲報價以價制量，那就是更強的利多。

無論如何，整體產業成長趨勢已經確定，只差在成長速度是否有驚喜。波段策略持續以台積電為首的相關供應鏈觀察，蘋果供應鏈可先觀察到秋季新機發表前，觀察市場對iPhone16反應，以及後續追單動能。