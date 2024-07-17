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外資連4賣台股…法人：川普對台積電影響有限 待資金回流電子

中央社／ 台北17日電
美國總統參選人川普一席「台灣偷走晶片事業」說法，影響台積電及電子類股表現。圖／中央社
美國總統參選人川普一席「台灣偷走晶片事業」說法，影響台積電及電子類股表現。圖／中央社

台股今天下跌227.43點，收在23769.82點，外資及陸資賣超新台幣307.2億元，減碼台積電、人工智慧（AI）族群、高股息ETF（指數股票型基金）及金融股，外資已連續4個交易日賣超台股。

國泰證期顧問處經理蔡明翰接受中央社記者電訪分析，美國前總統川普（Donald Trump）近日接受媒體專訪，稱台灣搶走晶片生意、應向美國付保護費，股市對此多少有點反應，加上外資大量期貨空單今天結算，也出現台指期結算賣壓。

不過，蔡明翰認為，台積電在晶圓代工先進製程具有領先地位，即使美國政府祭出加稅，台積電還是會轉嫁給客戶，理論上川普言論對台積電影響有限。

蔡明翰指出，台股走勢的關鍵仍須觀察明天台積電法人說明會，目前電子類股休息，資金出現「蹺蹺板」效應，流向營建等非電族群，如果台積電法說會能釋出正面訊息，資金有望回流電子類股。

觀察外資今天賣超排行榜，前3名依序為力積電2.72萬張、緯創2.38萬張、台積電2.04萬張。第4至10名為元大台灣價值高息、復華台灣科技優息、台新永續高息中小、新光金、台新金、光寶科、遠東新。

投信今天買超台股39.04億元，鎖定金融股，前10名買超個股依序為台新金、玉山金、華南金、遠東新、欣興、兆豐金、富邦金、統一、大成鋼、亞泥。

台積電 台股

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