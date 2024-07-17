外資賣超307億！這檔個股竟獲外資逆勢買超 狂掃19萬張居冠

台股17日收在23,769.82點，下跌227.43點，逆勢上漲族群包括營建股、生技股、塑化股，電子股則以面板、ABF載板、矽光子等表現搶眼，三大法人合計賣超高達418.89億元，尤以外資賣超307.2億元最多，但是仍有逆勢獲得外資青睞的個股，統計外資買超前十大個股中，單日買超群創（3481）19萬9,287張，居外資買超個股冠軍，其次則是聯電（2303）及中石化（1314）。

台股早盤以23,827.27點開低，盤中低點一度下滑至23,650.94點，權王台積電大跌，股價開低，終場收在1,030元，大跌25元，跌幅2.36%，市值一口氣蒸發6,483億元，降至26.71兆元，影響大盤指數約200點。

另外，廣達、聯發科、鴻海等權值股，還有AI股緯創、緯穎等都下跌，ABF載板、面板股表現強勁，景碩攻上漲停板，收在132元，欣興收漲8.83%；群創收漲6.27%，收在16.1元，各類股的表現上，營建股、生技股、塑化股表現較強。

台股收在23,769.82點，三大法人中僅投信買超，統計三大法人合計賣超418.89億元，尤以外資賣超307.2億元最高，投信買超39.03億元，自營商賣超（合計）150.73億元，其中自營商（自行買賣）賣超38.85億元，自營商（避險）賣超111.87億元。

外資雖是賣超台股，但仍有逆勢獲得外資青睞的個股，統計外資買超前十大個股依序是群創、聯電、中石化、三商壽、寶成、元大金、群益證、晟銘電、長榮（2603）、友達等；面板雙虎同步獲得外資買超，尤其是買超群創高達19萬9,287張，居外資單日買超個股冠軍。

聯電也獲外資買超38,666張，居買超第二大個股；買超第三大為中石化，單日獲外資買超20,035張；另外，外資買超友達8,594張。

面板股基期低，加上巴黎奧運題材加持，群創更是轉型跨入扇出型面板級封裝FOPLP，跨足半導體晶片封裝領域，三大題材加持下，17日成為盤面上抗跌的重要指標，三大法人同步買超，除外資大買之外，投信買超2,934張，自營商買超11,903張，三大法人合計買超21萬4,124張。