買不到房買營建股？ 類股指數盤中再創新高

營建類股今日支撐台股多頭，類股指數大漲1.28%，指標股華固盤中一度攻上漲停，收盤大漲8.33%，收169元，其餘包括冠德、長虹、鄉林、日勝生、皇普等漲勢都超過2%到半根停板以上。

營建股登高，主要受惠房市買氣增溫，預售市場也繳出不錯的成績單，而過去幾年不少建商累積許多預售案等待交屋，市場預期後續每股獲利數字可期待，激勵類股指數再創新高，累計今年營建類股指數大漲約57%，業者指出，市場出現買不到房，買營建股的聲音。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，一手市場買氣暢旺，個案銷售速度快且價格仍在走高，有些民眾盼不到房價下來，又擔心房價繼續上揚，出現打不贏就加入的心態，自用、投資、擔心房價繼續漲的買方都在市場上，供給端又跟不上，讓短期市場出現供不應求的狀況，短期內雖然政策針對新青安抓漏，但並未改變民眾對房市預期，可能要看是否有新的政策或股市是否降溫。

統計顯示，去年底營建類股指數收在430.66，17日盤中最高衝到將近687，收在674.97，累計今年營建類股漲幅56.7%，並有多檔營建股股價在百元以上，此波營建類股上漲除了交屋入帳外，區域建商也受到科技業在中南部投資帶動，漲幅顯著，不過指標股已經出現創高後市場獲利了結跡象。

曾敬德指出，股市大漲一來會帶給房市信心，有些資金也會流到房市，房市又因為股市大漲加上短期市場供不應求，一手市場預售前五月揭露就成交１兆元，二手市場也因為房地合一稅與市場交易暢旺去化許多待售物件，這波股房有連動跡象，但或許未來股市弱勢降溫，房市也有機會跟著降溫。