這檔第2季虧損擴大…慘遭外資大賣2.7萬張 居賣超前十個股冠軍

今天最大的新聞是川普揚言對半導體收取更多的關稅，所以導致今天的台積電跌，不過新聞鬧這麼大才小跌，加上其他中小型股的半導體也沒有跌，所以今天是外資為了期貨結算藉機壓低台積電而已。

2024-07-17 12:07