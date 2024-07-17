這檔第2季虧損擴大…慘遭外資大賣2.7萬張 居賣超前十個股冠軍
台股17日收在23,769.82點，下跌227.43點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超307.2億元，統計外資賣超前十大個股發現，力積電（6770）第2季每股淨損由前一季的0.11元擴大至0.47元，慘遭外資賣超27,239張，居外資單日賣超冠軍，另外，台積電也遭外資賣超20,445張。
台股早盤以23,827.27點開低，盤中低點一度下滑至23,650.94點，權王台積電大跌，股價開低，終場收在1,030元，大跌25元，跌幅2.36%，市值一口氣蒸發6,483億元，降至26.71兆元，影響大盤指數約200點。
另外，廣達、聯發科、鴻海等權值股，還有AI股緯創、緯穎等都下跌，ABF載板、面板股表現強勁，景碩攻上漲停板，收在132元，欣興收漲8.83%；群創收漲6.27%，收在16.1元，各類股的表現上，營建股、生技股、塑化股表現較強。
台股收在23,769.82點，三大法人合計賣超418.89億元，包括外資賣超307.2億元，投信買超39.03億元，自營商賣超（合計）150.73億元，其中自營商（自行買賣）賣超38.85億元，自營商（避險）賣超111.87億元。
統計外資賣超前十大個股依序是力積電、緯創、台積電、元大台灣價值高息、復華台灣科技優息、台新永續高息中小、新光金、台新金、光寶科、遠東新等；外資賣超緯創23,897張，台積電法說會前夕，外資再賣超20,445張，另外，金融股也有2檔遭外資大賣。
力積電第2季毛利率5.3%，季減10.1個百分點，年減13.4個百分點，稅後淨損19.58億元，每股淨損0.47元，第2季虧損擴大，主因銅鑼廠新產能開始試產初期，產能利用率較低影響；累計今年上半年毛利率10.3%，稅後淨損23.97億元，每股淨損0.58元。
展望本季，力積電表示，邏輯代工生產線扣除銅鑼廠新產能，三座既有新竹廠區本季產能利用率都將提升，其中，12吋廠產能利用率可達八成以上，8吋廠則約七成，價格、毛利率都相對有利；受惠手機、筆電、網通、車用等市況回溫，產能利用率持續向上，晶圓代工報價也開始出現落底回升跡象，對營收樂觀看待。
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