快訊

大雷雨轟炸中南部6縣市 影響時間持續1小時

對偵查結果不解...涉貪圖利建商豐邑遭起訴 楊文科回應了

中職／張育成與艾士特聊4分鐘、2度相擁 衝突後談尊重

這檔第2季虧損擴大…慘遭外資大賣2.7萬張 居賣超前十個股冠軍

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。圖／中央社
台股示意圖。圖／中央社

台股17日收在23,769.82點，下跌227.43點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超307.2億元，統計外資賣超前十大個股發現，力積電（6770）第2季每股淨損由前一季的0.11元擴大至0.47元，慘遭外資賣超27,239張，居外資單日賣超冠軍，另外，台積電也遭外資賣超20,445張。

台股早盤以23,827.27點開低，盤中低點一度下滑至23,650.94點，權王台積電大跌，股價開低，終場收在1,030元，大跌25元，跌幅2.36%，市值一口氣蒸發6,483億元，降至26.71兆元，影響大盤指數約200點。

另外，廣達、聯發科、鴻海等權值股，還有AI股緯創、緯穎等都下跌，ABF載板、面板股表現強勁，景碩攻上漲停板，收在132元，欣興收漲8.83%；群創收漲6.27%，收在16.1元，各類股的表現上，營建股、生技股、塑化股表現較強。

台股收在23,769.82點，三大法人合計賣超418.89億元，包括外資賣超307.2億元，投信買超39.03億元，自營商賣超（合計）150.73億元，其中自營商（自行買賣）賣超38.85億元，自營商（避險）賣超111.87億元。

統計外資賣超前十大個股依序是力積電、緯創、台積電、元大台灣價值高息、復華台灣科技優息、台新永續高息中小、新光金、台新金、光寶科、遠東新等；外資賣超緯創23,897張，台積電法說會前夕，外資再賣超20,445張，另外，金融股也有2檔遭外資大賣。

力積電第2季毛利率5.3%，季減10.1個百分點，年減13.4個百分點，稅後淨損19.58億元，每股淨損0.47元，第2季虧損擴大，主因銅鑼廠新產能開始試產初期，產能利用率較低影響；累計今年上半年毛利率10.3%，稅後淨損23.97億元，每股淨損0.58元。

展望本季，力積電表示，邏輯代工生產線扣除銅鑼廠新產能，三座既有新竹廠區本季產能利用率都將提升，其中，12吋廠產能利用率可達八成以上，8吋廠則約七成，價格、毛利率都相對有利；受惠手機、筆電、網通、車用等市況回溫，產能利用率持續向上，晶圓代工報價也開始出現落底回升跡象，對營收樂觀看待。

力積 台積電 台股 外資 緯創

延伸閱讀

台股下跌227點 三大法人賣超418億元

「川普2.0」來勢洶洶 點名台灣搶走美晶片生意 台積電今跌2.36%

川普若當選制裁台積電？盤中股價小跌 中小型股逆勢上漲、下半年看好

多元分散的挑戰 台積電在美股市場更吃香

相關新聞

這檔第2季虧損擴大…慘遭外資大賣2.7萬張 居賣超前十個股冠軍

台股17日收在23,769.82點，下跌227.43點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超307.2億元，統計外資賣超前...

台積電法說前休息 跌25元收1,030元 台股挫227點收23,769點

台股17日全場開低震盪，終場收23,769點，跌227點、跌幅0.9%，成交金額5,423.6億元，目前遭5日、10日均...

川普若當選制裁台積電？盤中股價小跌 中小型股逆勢上漲、下半年看好

今天最大的新聞是川普揚言對半導體收取更多的關稅，所以導致今天的台積電跌，不過新聞鬧這麼大才小跌，加上其他中小型股的半導體也沒有跌，所以今天是外資為了期貨結算藉機壓低台積電而已。

買不到房買營建股？類股指數盤中再創新高

營建類股今日支撐台股多頭，類股指數大漲1.28%，指標股華固盤中一度攻上漲停，收盤大漲8.33%，收169元，其餘包括冠...

營建類股指數創歷史新高 專家：民眾盼嘸房價降溫「打不贏就加入」

房市買氣增溫，預售市場繳出不錯的成績單，加上建商交屋潮來襲，投資人期待後續獲利，17日營建類股指數盤中衝到近687，收6...

台股下跌227點 三大法人賣超418億元

台積電（2330）17日下跌逾2%，收1,030元，跌破十日線，台股今上攻無力，收在23,769.82點，下跌227.4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。