台股下跌227點 三大法人賣超418億元

台積電（2330）17日下跌逾2%，收1,030元，跌破十日線，台股今上攻無力，收在23,769.82點，下跌227.43點，跌幅0.95%，成交量5,423.64億元，三大法人賣超418.89億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超307.2億元，投信買超39.03億元，自營商賣超（合計）150.73億元，其中自營商（自行買賣）賣超38.85億元，自營商（避險）賣超111.87億元。

台積電今日下跌2.37%，收1,030元，AI股緯創、廣達、緯穎等也都下跌，不過ABF載板、面板股表現強勁，景碩攻上漲停板，收132元；群創上漲逾6%，收16.1元。類股中以營建、生技、塑化表現較強，台塑上漲約5%，收60.1元；南亞上漲4.56%，收50.4元。生技股易威大漲逾9%，合一漲幅逾7%，藥華藥再創新高，收645元，漲幅逾6%。