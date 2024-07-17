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00939擬配0.063元、年化配息率約5.06% 8月1日首次除息

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

今年高股息ETF新兵配息成果陸續出爐，17日百億規模等級的統一台灣高息動能（00939）、群益科技高息成長（00946）都將公告成立以來首次配息金額，其中，00939每受益權單位擬配發0.063元，依據17日收盤價14.94元換算，單月配息殖利率0.42%、年化配息殖利率5.06%。

根據統一投信17日公告，00939第一階段擬配息0.063元，實際配息金額及其預估組成將於7月30日進行第二階段公告，除息日在8月1日，領息日在8月26日。

00939追蹤特選臺灣高息動能指數，自2024年3月20日掛牌上市，是盤面上第四檔月月配的台股高息ETF。16日規模為548.9億元，排行22檔台股高息ETF第七大。受益人數有291,449人，排行22檔台股高息ETF第六大。

台股17日拉回227點或0.9%，收23769點，失守10日線，00939今日表現相對抗跌，下跌0.01元或0.06%收在14.94元，不過仍尚未站回發行價，以市價來看，近一周下跌0.07%、近一月上漲0.88%、近一季上漲3.53%、掛牌以來（以15元發行價計算）下跌0.4%。

00939前十大成分股依序為聯電6.08%、日月光投控6.01%、玉山金5.7%、統一5.59%、中華電5.05%、聯詠4.69%、中租-KY 4.55%、台灣大4.16%、長榮4.02%、世界3.97%。

以16日淨值組成來看，ETF基本面額為15.00元、收益平準金為0.46元、資本損益平準金為-0.45元，合計基金淨值為15.01元。

ETF 月配息

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