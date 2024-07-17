快訊

楊文科多次會豐邑高層、指示復工 檢指控圖利情節如小說

歌仔戲國寶楊麗花夫家遺產糾紛未平 她要連帶付姪子3395萬元

張國榮生前摯愛傳「擁新歡有2子」網批裝深情 唐鶴德關IG了

川普保護費說嚇倒台積股價？法人：「積輝蘋」仍是主流

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

美國前總統川普保護費說引發台積電（2330）在18日法說會前夕股價重挫，大跌25元收1,030元，失守10日線。但法人普遍仍看好台積電受惠AI需求與智慧型手機回溫等利多，基本面仍無虞。中國信託投信建議，「積輝蘋」在下半年仍是投資主流，建議投資人仍可以選擇聚焦半導體產業相關的ETF為投資標的。

受惠AI應用需求，加上民間消費熱絡以及投資回升，主計總處上修今年GDP成長率預估至3.94％；而日前財政部公布6月出口金額連續8個月正成長，且年增23.5％創兩年多來最大增幅，優異基本面吸引資金持續流入，帶動台股數度突破24,000點大關，當中主要由台積電、鴻海等大型權值股漲幅驅動。

台積電將於18日召開法說，引發市場高度關注。中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧表示，在全球數位轉型及AI浪潮帶動下，半導體需求可望持續成長，為台灣半導體業帶來成長契機。台積電在製程技術及產能規模上的領先優勢，伴隨AI硬體需求，CoWoS與SoIC產能未來應持擴充，有望再擴大與競爭對手的差距。

她指出，目前3奈米的訂單呈現供不應求的狀況，主要受惠蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）等主要客戶產能全包，市場預期訂單將持續滿至2026年。近期美國總統參選人接受媒體專訪，表示台灣拿走了所有晶片業務，要美國提供保護，台灣應該付錢，導致台積電股價下跌，但此番言論其實是「老生常談」，且台積電也已赴美設廠，擴大在美服務與布局。美國總統參選人的言論雖造成台積電股價短期波動，但不影響公司基本面。

此外，隨著蘋果將於下半年發布新款iPhone手機，目前已知將導入AI功能，估計將引發一波換機潮。張圭慧認為，隨著智慧型手機庫存去化調整告一段落，且非蘋陣營也將推出新品因應iPhone上市，整體智慧型手機市場可望回溫，有利於台廠相關供應鏈，台積電（晶片代工）、聯發科（手機晶片）、大立光（鏡頭）、鴻海（組裝）等皆可望受惠。

張圭慧認為，隨著AI創新應用遍地開花，半導體產業將迎來新的周期，相關半導體ETF可望連帶沾光，且下半年進入智慧型手機新品拉貨旺季，可望讓相關供應鏈業績進補，建議投資人可伺機布局半導體、以半導體為基底的高股息ETF，趁機分批布局半導體相關ETF，掌握相關產業成長利基。

半導體 台積電 智慧型手機

延伸閱讀

川普保護費說 童子賢：以前還講過要炸某國首都

共和黨全代會像造神 支持者感念川普「為我們擋彈」

川普要台交保護費 牛煦庭：有無利用價值是關鍵

川普照片掀「讓XX再次偉大」二創潮！《孤獨搖滾》、《蔚藍檔案》都亂入

相關新聞

台積電法說前休息 跌25元收1,030元 台股挫227點收23,769點

台股17日全場開低震盪，終場收23,769點，跌227點、跌幅0.9%，成交金額5,423.6億元，目前遭5日、10日均...

川普若當選制裁台積電？盤中股價小跌 中小型股逆勢上漲、下半年看好

今天最大的新聞是川普揚言對半導體收取更多的關稅，所以導致今天的台積電跌，不過新聞鬧這麼大才小跌，加上其他中小型股的半導體也沒有跌，所以今天是外資為了期貨結算藉機壓低台積電而已。

台股下跌227點 三大法人賣超418億元

台積電（2330）17日下跌逾2%，收1,030元，跌破十日線，台股今上攻無力，收在23,769.82點，下跌227.4...

川普保護費說嚇倒台積股價？法人：「積輝蘋」仍是主流

美國前總統川普保護費說引發台積電（2330）在18日法說會前夕股價重挫，大跌25元收1,030元，失守10日線。但法人普...

立院團體赴陸解禁 法人評估有利觀光旅遊股後市

立法院三讀通過解除禁止人民組團赴大陸觀光的限制，法人機構指出，在兩岸觀光停滯之前，旅行社及觀光旅館的陸客營收占比約在10...

金價創新高 佳龍飆漲停 金益鼎、光洋科也齊漲

國際金價在周二（16日）創下新高，現貨黃金價格以每英兩2,469.08美元收盤，上漲1.93%，金價大漲推升黃金概念股的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。