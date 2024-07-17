台積電法說前休息 跌25元收1,030元 台股挫227點收23,769點

台股17日全場開低震盪，終場收23,769點，跌227點、跌幅0.9%，成交金額5,423.6億元，目前遭5日、10日均線反壓。反之，櫃買指數表現強勁，收漲0.4%。台積電（2330）收1,030元、跌25元。

AI族群集體修正，除台積電在法說前休息外，還包括健策、緯創、緯穎、創意、聯發科、世芯-KY、研揚、樺漢、勤誠、智原、鴻海等紛紛回檔；反觀日月光投控、英業達等逆勢上揚。

綜觀台股盤面上的強勢族群多點開花，如：塑膠工業族群的台塑、南亞、亞聚、中石化、台化等；生技醫療族群的藥華藥、合一、中天、順藥、科研、寶齡富錦、華安、保瑞、美時等。

電線電纜族群的中電、大亞、華新、億泰、榮星、華電等；建材營造的華固、欣巴巴、冠德、皇昌、鄉林、中工、國建等；軍工族群的波力-KY、千附精密、龍德造船、漢翔、駐龍、亞航、雷虎、寶一等。

其中，矽光子族群表現強勢，波若威攻漲停作收，眾達-KY、聯亞、華星光、聯均、訊芯-KY等上攻；PCB族群的景碩、欣興、南電、華通、銘旺科、嘉聯益、敬鵬等紛紛走揚。

另外，在今日成交量排行榜上，群創收漲6.2%，爆量超過50.7萬張，衝上人氣王；其餘攻漲停作收的強勢股，則有：景碩、昆盈、凌巨、安國、波若威、廣運、晟銘電。

法人表示，明（18）日盤後台積電即將舉行法說會，而大盤成交量呈現萎縮低於月均量水準，因此在成交量回升至月均量水準前，若下檔能順利守住10日均線，盤勢可望維持高檔震盪，伺機再挑戰歷史高點24,416點。

此外，本周權值股陷入漲多整理，中小型股尚能維持良性輪漲格局，操作上可先留意下半年營運展望樂觀且股價表態轉強突破上檔壓力相關中小型股。