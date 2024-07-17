亞洲生技大會24日開幕 藥華藥盤中創歷史新高

亞洲生技大會將在7月24日至28日舉辦，生技股領先強漲，藥華藥（6446）盤中大漲逾6%，突破2022年8月的高點622元，一度漲至649元，創下歷史新高；易威（1799）上漲約8%，合一（4743）強漲逾6%，科妍（1786）上漲逾半根停板。

藥華藥罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg）藥證取得頻頻告捷，Ropeg已於5月29日獲得新加坡藥證，6月11日也公告獲得馬來西亞國家藥品管理局（NPRA）核准。7月5日再宣布，Ropeg獲中國國家藥品監督管理局（NMPA）藥證，拿下美國之外全球第二大真性紅血球增多症（PV）市場。

藥華藥表示，中國大陸目前約有40萬名PV患者，藥華藥將先在大陸各大醫院進行Ropeg自費銷售，並洽談適合的銷售合作對象，推動Ropeg納入大陸醫療保險，這是繼美國之外，藥華藥在海外40多國中拿下的最大市場。

藥華藥更計劃與國際藥廠合作將Ropeg引進加拿大，預計今年於加拿大申請Ropeg的PV藥證，南美洲方面，近期也已送出巴西及哥倫比亞的PV藥證申請。

藥華藥6月合併營收8.5億元，月增7.31%，年增66.63%，續創單月營收歷史新高。第2季營收逾23億元，較上季成長近四成，年增82.35%，上半年累計營收已近40億元，較去年同期成長83.97%。

藥華藥6月營收以罕見血癌新藥 Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg）的美國銷售為主。法人預期美國平均使用病患，可望由今年約2,000人，明年增至3,500人，後年進一步達5,000人，動能強勁。