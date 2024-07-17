川普若當選制裁台積電？盤中股價小跌 中小型股逆勢上漲、下半年看好
今天最大的新聞是川普揚言對半導體收取更多的關稅，所以導致今天的台積電跌，不過新聞鬧這麼大才小跌，加上其他中小型股的半導體也沒有跌，所以今天是外資為了期貨結算藉機壓低台積電而已。
今天很多中小型股都大漲，像是我們聯鈞和興富發漲勢都不錯，而且很多中小型股更是活蹦亂跳，我們漢科和全新也沒有太弱值得續抱，真的是台積電跌到中小型股吃飽。
目前台積電法說會明天即將登場，我們當初為了半導體設備買的志聖到今天也沒有利多出盡的狀況，那就是因為志聖有營收保護的關係，志聖要到下週三才會出關，既然沒有利多出盡就很值得期待出關行情。
目前看美股代表中小型股的羅素兩千開始漲，對於台股的中小型也有很大助力，下半年台灣的中小型股可望噴漲！
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