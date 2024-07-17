台積電熄火營建撐盤 台股暫守23900點
美國總統候選人川普一席「台灣偷走晶片事業」說法，影響台積電及電子類股表現，加權指數盤中挫逾220點，最低觸23768點，在營建、塑膠及生技類股輪動維繫人氣，指數逐步收復失土，回到23900點之上。
至10時15分，台股加權指數達到23930.86點，下跌66.39點，跌幅0.28%，成交值新台幣2327.83億元；電子類股下跌0.65%，金融類股上漲0.01%。
晶圓代工廠台積電早盤最低至1030元，跌幅超過2.3%，IC設計廠聯發科盤中最低1325元，跌幅1.4%，鴻海開平走高，盤中高點217.5元，上揚超過2.1%。
人工智慧（AI）概念股多數走低，廣達早盤最低318元，跌幅1.3%，緯創下探110.5元，跌幅2.6%，技嘉失守300元，盤中最低至293.5元，跌幅近3%。
營建業者下半年將迎來新案交屋潮，躍居盤面焦點，今天營建類股漲幅近3%，華固奔漲停171.5元，長虹漲逾6%，鄉林、皇昌上揚超過5%，冠德漲幅超過3%。
機器人概念股續強，羅昇、昆盈攻漲停116.5元、65.1元；穎漢漲幅超過5%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言