立院團體赴陸解禁 法人評估有利觀光旅遊股後市

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經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

立法院三讀通過解除禁止人民組團赴大陸觀光的限制，法人機構指出，在兩岸觀光停滯之前，旅行社及觀光旅館的陸客營收占比約在10%。本次開放雖對相關業者營收的貢獻有限，但預期將逐步好轉，有利於觀光、旅遊類股後市營運。

法人機構指出，鑒於兩岸觀光旅遊卡關，國民黨團提案要求「立即解除禁止人民組團赴大陸觀光的限制，並優先開放大陸觀光客循小三通赴金馬澎等三離島縣旅遊觀光」。

藍白共提修正動議，將內容修改成「在維護我方安全、增進兩岸和平穩定發展的前提下，解除人民組團赴大陸觀光的限制，並優先開放大陸觀光客循小三通赴金馬澎等三離島縣旅遊觀光」。陸委會表示「予以尊重」，強調政府仍將視兩岸互動情況滾動檢討現行政策，同時呼籲陸方相向而行。

分析師指出，在兩岸觀光停滯之前，旅行社及觀光旅館的陸客營收占比約在10%。本次開放後，包括觀光、旅遊、食品、航空股等後市營運將受到正面影響。

營收 觀光 陸客

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