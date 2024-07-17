金價創新高 佳龍飆漲停 金益鼎、光洋科也齊漲

國際金價在周二（16日）創下新高，現貨黃金價格以每英兩2,469.08美元收盤，上漲1.93%，金價大漲推升黃金概念股的漲勢，佳龍（9955）17日開高後衝上漲停38.95元，同屬黃金概念股的金益鼎（8390）及光洋科（1785）也逆勢上漲。

市場對美國聯準會降息的預期持續攀高，另外，市場也預估川普再次當選美國總統的機率大增，推升金價的表現，現貨黃金價格16日收盤上漲1.93%，以每英兩2,469.08美元收盤；美國黃金期貨收高1.6%，結算價報每英兩2,467.8美元。

國際金價周二創新高，統計金價今年來已飆漲近20%，主要是因多國央行大舉購買回金、中國大陸消費者胃納強勁、及地緣政治緊張局勢拉抬避險資產需求所帶動；另外，黃金ETF近期持有的黃金增加，也成為金價上漲動能。

金價飆新高，台股黃金概念股也是表態上漲，佳龍早盤以38元開高，開盤10多分鐘就衝上漲停38.95元；金益鼎以85元開高後一度拉升至87元，盤中漲幅1.96%；光洋科以71元開高後一度拉升至72.3元，盤中漲幅2.27%。