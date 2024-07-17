「外資的劇本」將在台積電（2330）身上重演？ 狄驤：先放利多後大量倒貨
近期最重要的消息面，就是台積電的法說會將在7/18來襲...
雖然市場一致看好台積電會繳出亮眼的成績單，甚至會大幅提高資本支出，讓許多企業雨露均霑，但很多投資人卻很納悶，為何最近台積電概念股跌勢驚人？
說真的，我在上周跟大家分享過，近幾個月來主力在台積電招開法說會前夕，都會釋出極度樂觀的訊號，並快速拉抬設備族群的股價，而這通常就是主力出貨前的訊號。
道理很簡單，主力手上的籌碼非常多，如果主力在無人接盤的情況下倒貨，勢必會造成股價大跌，所以主力必須釋放利多消息，和刻意拉抬股價，才能吸引更多市場資金進駐，目的就是讓他們能夠大量倒貨。
例如，我們在今年4月就已看到這種手法，萬潤在3月底開始大漲，主力則在4月初，台積電開法說會前倒貨，且隨著台積電招開法說會，萬潤在4月中破底，短短半個月跌了約30%。
而目前萬潤的走勢則更劇烈，前兩周短短幾天漲約30%，但在上周3天內就被打回起漲點，可見主力倒貨力道有多狠。
當然，歷史會不會重演我不知道，但假如發生的相似的狀況，通常就是中長線投資人觀察布局機會的時間點，因為不管主力怎麼炒作股價，短線震盪有多劇烈，半導體設備的產業趨勢都沒有改變，而以長線為主的投資人，就可以趁著主力倒貨引起的恐慌，甚至是多殺多超跌的時候撿便宜。
因此，我在上周就跟大家說過，短線要小心設備族群，或台積電概念股利多出盡的狀況，並且可以把握難得的再布局機會，而該狀況或許就是現在進行式。
不過，投資朋友要注意的是，短線上我們正面臨許多不確定性，像是美通膨趨緩的狀況出現變數，還有川普遭受槍擊，可能讓市場提前反映美國大選的變化，這會造成許多危機，也會創造不少機會。
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
◎本文內容已獲 狄驤的資本主義求生筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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