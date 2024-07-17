快訊

幼園狼師案 蔣萬安臉書被灌爆 親藍粉專列重點轟綠：別喪心病狂

美國孟若風暴：改善性侵文化，先承認訴說與傾聽之難

下周熱帶低壓、颱風生成機率7成 吳德榮：動向較具威脅

川普一番話 台股開盤下跌169點 台積電跌20元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股。(聯合報系資料照)
台股。(聯合報系資料照)

台股17日開盤指數為23.827.27點，下跌169.98點。台積電（2330）開盤價為1,035元，下跌20元。美國共和黨總統候選人川普在彭博商業周刊發布的專訪中，質疑美國是否應保衛台灣。台積電ADR在盤後交易應聲下跌1.8%。

群益投顧表示， 今日是期權月合約結算，台積電領軍權值F4為鎂光燈焦點，台積電法說就怕拉積盤,高位階+籌碼亂的中小股要特別小心。近期被動元件、汽車零組件較常出現整齊上漲，透露資金偏好產業周期低位階的復甦題材；資金也移往營建族群，交易邏輯比較像是在卡位財報題材。

操作題材可留意：

1.傳被動元件報價醞釀上漲─受到手機旺季來臨,客戶庫存已調整到健康水位，加上成本攀升幅度大，國際大廠日商村田、TDK等擬調漲部分產品報價。目前市場偏好復甦題材、產業周期低，被動元件產業正好符合投資人胃口，國巨（2327）與華新科（2492）集團為兩大贏家，並帶動比價效應。

2.財報季轉熱階段，營建股吸引買盤─新青安貸款首波查核結果出爐，打房政策確立等於利空告一段落。台商回台資金首批8月解禁，可望挹注高總價的房市交易。營建類股價大多也經過回調，近期明顯有資金介入，期待季報可望繳出亮麗成績。

周二（16日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為40,954.48點，上漲742.76點、漲幅1.85%；S&P500指數上漲35.98%；那斯達克指數上漲0.2%；費半指數上漲0.46%。台積電ADR上漲0.4%%，收在186.04美元，較台北交易溢價為15%。

投資人轉向之前表現低迷的類股，可見市場對降息的信心增強，即隨著通膨降溫，Fed可能在9月開始降息。根據芝商所(CME Group)的FedWatch，交易員如今幾乎篤定9月會降息，高於一周前的73%。美國10年期公債殖利率從周一的4.231%降至周二的4.168%。周一，由於川普勝算大增，美國公債殖利率上揚。

三大法人周二集中市場合計賣超73.8億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超52.7億元，投信買超77.7億元，自營商（自行買賣）賣超22.1億元，自營商（避險）賣超76.7億元。

統一期貨檢視選擇權金流，外資布局0.61億元偏多部位，自營商則布局0.11億元偏多部位。選擇權未平倉部分，7月月選價平近九檔賣權最大未平倉下降400點至23,600點，買權最大未平倉仍為24,200點，最大OI區間下移偏空。期貨方面，外資夜盤減碼527口空單，日盤則加碼656口空單，未平倉淨空單增至36,839口；十大特定法人加碼340口空單至20,298口。

台積電 美國公債

延伸閱讀

川普提名80後副手范斯 胡錫進諷：學了一嘴「反華腔調」

川普遇刺後最新民調曝！僅領先拜登2個百分點 逾8成選民憂國家失控

川普說若當選 會讓Fed主席鮑爾「做好做滿」考慮讓戴蒙當財長

CNN：特勤局幾週前接獲線報 指伊朗企圖暗殺川普

相關新聞

川普一番話 台股開盤下跌169點 台積電跌20元

台股17日開盤指數為23.827.27點，下跌169.98點。台積電（2330）開盤價為1,035元，下跌20元。美國共...

台積18日法說 大摩推演三情境…預測股價最高可再漲3%

台積電明（18）日將舉行法說會，全球高度關注。摩根士丹利證券（大摩）在台積電法說前，釋出最新報告預測「三大情境」，其中情...

川普槍擊案不影響美股？歷史經驗：大選後上漲機率達9成 但要擔心「2情境」

美國總統候選人川普週末在選舉活動時遭槍擊，投資人原來擔心將讓漲多的金融市場找到拉回的理由；然而，不管是在美股或台股的表現上，都較市場預期的穩健。

台股神龍擺尾神祕大單拉抬…台指期結算行情有懸念

台股昨（16）日高檔多空交戰，惟追價量能不足、空方氣焰擴大，使得指數呈現震盪走勢，盤中多頭始終受阻於5日均線，最後一盤多...

台積電法說前 內外資買盤提前卡位

台積電股價站上千元大關後，一舉一動受市場矚目，內外資法人在法說前一面倒按讚，昨（16）日盤中押寶性買盤現蹤，包括外資、國...

房市熱滾滾…11檔房地產股 突破百元

房市熱滾滾，上市櫃房地產族群吸引資金簇擁，族群昨（16）日強勢，共11家股價突破百元，為歷來罕見。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。