川普一番話 台股開盤下跌169點 台積電跌20元

台股17日開盤指數為23.827.27點，下跌169.98點。台積電（2330）開盤價為1,035元，下跌20元。美國共和黨總統候選人川普在彭博商業周刊發布的專訪中，質疑美國是否應保衛台灣。台積電ADR在盤後交易應聲下跌1.8%。

群益投顧表示， 今日是期權月合約結算，台積電領軍權值F4為鎂光燈焦點，台積電法說就怕拉積盤,高位階+籌碼亂的中小股要特別小心。近期被動元件、汽車零組件較常出現整齊上漲，透露資金偏好產業周期低位階的復甦題材；資金也移往營建族群，交易邏輯比較像是在卡位財報題材。

操作題材可留意：

1.傳被動元件報價醞釀上漲─受到手機旺季來臨,客戶庫存已調整到健康水位，加上成本攀升幅度大，國際大廠日商村田、TDK等擬調漲部分產品報價。目前市場偏好復甦題材、產業周期低，被動元件產業正好符合投資人胃口，國巨（2327）與華新科（2492）集團為兩大贏家，並帶動比價效應。

2.財報季轉熱階段，營建股吸引買盤─新青安貸款首波查核結果出爐，打房政策確立等於利空告一段落。台商回台資金首批8月解禁，可望挹注高總價的房市交易。營建類股價大多也經過回調，近期明顯有資金介入，期待季報可望繳出亮麗成績。

周二（16日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為40,954.48點，上漲742.76點、漲幅1.85%；S&P500指數上漲35.98%；那斯達克指數上漲0.2%；費半指數上漲0.46%。台積電ADR上漲0.4%%，收在186.04美元，較台北交易溢價為15%。

投資人轉向之前表現低迷的類股，可見市場對降息的信心增強，即隨著通膨降溫，Fed可能在9月開始降息。根據芝商所(CME Group)的FedWatch，交易員如今幾乎篤定9月會降息，高於一周前的73%。美國10年期公債殖利率從周一的4.231%降至周二的4.168%。周一，由於川普勝算大增，美國公債殖利率上揚。

三大法人周二集中市場合計賣超73.8億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超52.7億元，投信買超77.7億元，自營商（自行買賣）賣超22.1億元，自營商（避險）賣超76.7億元。

統一期貨檢視選擇權金流，外資布局0.61億元偏多部位，自營商則布局0.11億元偏多部位。選擇權未平倉部分，7月月選價平近九檔賣權最大未平倉下降400點至23,600點，買權最大未平倉仍為24,200點，最大OI區間下移偏空。期貨方面，外資夜盤減碼527口空單，日盤則加碼656口空單，未平倉淨空單增至36,839口；十大特定法人加碼340口空單至20,298口。