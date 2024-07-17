美道瓊創收盤新高 法人：台股觀望台積電法說

美國企業財報表現強勁，提振市場預期降息的樂觀情緒，美股4大指數收漲，道瓊工業指數飆漲逾740點、再創收盤新高。法人表示，台積電法人說明會前夕，台股成交量能持續縮減，市場買盤偏向觀望，大盤可能持續高檔震盪。

美股道瓊工業指數16日終場勁揚742.76點或1.85%，收在40954.48點，連續第2日收盤締新猷；標準普爾500指數上揚35.98點或0.64%，收在5667.20點，同樣創下收盤新高；以科技股為主的那斯達克指數挺升36.77點或0.2%，收在18509.34點，費城半導體指數漲26.32點或0.46%，收5804.03點。

台股16日走高震盪，盤中漲近300點，高點觸及24174點，終場加權指數上漲117.89點，收在23997.25點，成交值新台幣4670.5億元。

產業訊息部分，大亞電線電纜旗下智璞儲能科技於台中市龍井關連工業區，打造裝置容量100MW（百萬瓦）的增強型動態調頻備轉（E-dReg）案場，加上既有的儲能容量，明年集團可望有約136MW商轉儲能容量。

化工廠勝一公布半年報，上半年營收新台幣52.85億元，年增10.7%，稅後純益8.62億元，比去年同期成長10.8%，每股純益3.45元。