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群益期推新戶活動 小資金也可參與 AI 題材行情 再享20萬手續費抵用金

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

全球 AI 熱潮持續升溫，其中 NVIDIA 作為領先的 AI 晶片製造商，市值急速攀升，股價今年以來已飆升逾 170%，一度登上全球市值之冠，凸顯出市場對 AI 前景的極高期待與信心。同時，台灣的半導體巨擘台積電（2330），依靠其卓越的技術實力與產業影響力，在 台灣AI 領域中扮演領導者角色，進一步推動台股創下加權指數23,400點的歷史新高。在當前牛市的投資環境下，許多投資人正蓄勢待發，但對於資金有限的投資者，當股價如台積電不斷創新高時，可以考慮利用股票期貨的槓桿特性，以少量資金參與這波投資行情。

以台積電為例，若股價為 950 元，購買 1 張台積電股票需要準備 950,000元。然而，在股票期貨市場中，投資人只需支付13.5% 的保證金就可以投資台積電股票期貨，換算下來同樣一張台積電股票，僅需準備的保證金約為128,250 元（950元 x 1,000股 x 13.5%），門檻相對低很多。

此外，股票期貨可以多空操作，可以先買後賣亦可以先賣後買，且其放空交易不受除權息或股東大會影響，為更靈活的操作工具。股票期貨的交易稅率也低於直接股票投資。以台積電股價950元為例，賣出1張股票的交易稅為 950,000 x 0.003=2,850；若改採用股票期貨，其交易稅僅需(950,000 x 0.002%) x 2=38，相比之下其成本優勢相當明顯。因此，股票期貨不僅提高了資金使用效率，還使投資者能夠靈活調整策略，從而在多變的市場中找到利益最大化的機會。

隨著市場的波動逐漸加溫，群益期貨特別推出新開戶應援活動，提供三大好禮，以實用 3C 及手續費抵用金為投資人應援。首先只要加入群益期貨官方 LINE 帳號，就能領取【下半年投資趨勢研究報告】，內容為台股、美股、匯債及能源和農產品等各大商品期貨的下半年投資展望，群益研究團隊從總經的角度分析，協助投資人在面對多變的市場環境下，掌握先機方向。

台積電 股票

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