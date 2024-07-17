台積電法說前 內外資買盤提前卡位

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台積電（2330）股價站上千元大關後，一舉一動受市場矚目，內外資法人在法說前一面倒按讚，昨（16）日盤中押寶性買盤現蹤，包括外資、國家隊、投信等紛紛於10時前後以連續大單進場掃貨，拉動台積電股價一度上漲30元、漲幅2.8%，終場上漲15元，收在1,055元。

台積電股價在輝達執行長黃仁勳「漲價論」帶動下已漲破千元大關，近來短線雖壓回，但隨明日即將召開法說，7月以來包括麥格理、摩根士丹利（大摩）、海通國際、野村、美銀等國內外大型投行陸續上修目標價，會後是否再掀一波上調潮，將是台積電、大盤能否續攻的關鍵。

法人圈除了在台積電法說會前一面倒按讚外，昨日盤中押寶性買盤也現蹤，根據券商分點進出以及買入均價等交叉比對分析，主要包括以美林證券為首的外資、以兆豐證券為首的國家隊、及以元大投信為首的投信買盤，為買進台積的前三大。

外資昨日買超台積電，為連七日賣超後的首日轉賣為買，買進的外資包括美銀證券、花旗證券、大和資本等；國家隊方面，除了兆豐證券外，其他如華南永昌、第一金等證券也有買單進場。

元大投信 台積電 外資

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