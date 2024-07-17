房市熱滾滾…11檔房地產股 突破百元

房市熱滾滾，上市櫃房地產族群吸引資金簇擁，族群昨（16）日強勢，共11家股價突破百元，為歷來罕見。

代銷龍頭海悅（2348）強攻漲停價309.5元收市，突破1997年高點，成為營建、代銷及營造族群股王。

預售市場買氣熱絡，代銷業者受惠最大，國內兩大代銷業者海悅、愛山林近來股價直漲，海悅昨日直奔漲停，大漲28元，收309.5元，突破1997年高點；愛山林昨天收220元，漲幅3.04%，股價也創歷史新高。

觀察上市櫃房地產族群，依昨日收盤價來看，股價超越200元的有海悅、愛山林、永信建、華友聯、潤弘；股價在100至199元則有長虹、華固、潤隆、新潤、欣巴巴及晶悅，合計有11家公司股價超過百元。

過往房地產族群股性相對牛皮，今年群起大漲，業內形容可謂是「盛況空前」。

海悅國際董事長黃希文、愛山林建設董事長祝文宇先前皆表示，現階段國內經濟穩健，台股接連創高，而在市場熱錢太多、通膨預期心理下，剛性買盤大量出籠，資金往房市流動，形成房市榮景。