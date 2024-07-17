台股神龍擺尾神祕大單拉抬…台指期結算行情有懸念

台股昨（16）日高檔多空交戰，惟追價量能不足、空方氣焰擴大，使得指數呈現震盪走勢，盤中多頭始終受阻於5日均線，最後一盤多方大單瞬間拉抬指數93點，使指數終場上漲117點、收23,997點收市，漲幅0.4%，成交量微幅擴增至4,799億元，呈現「價漲量增」格局。

值得注意的是，今日7月台指期即將結算，外資期貨未平倉淨空單口數仍上升916口、維持3.7萬口的高水位，也為今日期貨結算行情預留多空伏筆。

昨日指數雖然漲逾百點，19大類股卻跌多漲少，僅營建、汽車、電子、觀光、橡膠收紅，餘均收黑；族群中，資訊服務、AI、網通、半導體等相對強勢；千金股也是漲多跌少，以信驊漲5%最強、嘉澤跌3%最弱，檔數仍為17千金不變。

原本昨日直至尾盤表現仍不甚強的台股，最後一盤在多頭大舉點火包括台積電、廣達、日月光投控等電子權值股，以及富邦金、國泰金、中信金等金融權值股下，指數瞬間拉高93點、以上漲逾百點收市，不過收盤點位仍未能站回10日均線。

進一步分析昨日進場大舉點火電金權值股的主要買盤，包括高盛、花旗、美銀等外資，國泰、富邦等壽險資金，元大等投信，甚至還有部分市場主力單進出的痕跡。

三大法人進出方面，昨日共計賣超台股73.8億元。其中外資賣超52.7億元、投信買超77.7億元、自營商賣超98.8億元。八大公股行庫則是加碼中興電、華城等機電股，以及大聯大、雙鴻、臻鼎-KY等電子股下，買超6.3億元，並為連四買、金額合計158.2億元。

第一金投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理李學詩、萬寶投執行長賴建承等市場名師認為，台積電股價突破千元大關之後，18日的法說會內容是否符合甚至優於市場預期，對自身股價走勢與台股的影響，備受關注，但目前站在偏多的一方，主要是第3季進入蘋果今年度iPhone 16系列新機、輝達GB200出貨前的拉貨期，使得台積電先進製程產能吃緊。

另一方面，以市場目前預估台積電（2330）第3季營收年成長幅度普遍落於21%至29%來看，若公司實際揭露的增幅優於預期，將有助後續股價與台股走勢。