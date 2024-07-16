公司治理100指數 大換血

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

臺灣證券交易所公司治理100指數成分股定期審核結果出爐，大亞（1609）、裕隆、森崴能源等29檔股票新入列，將於今（17）日生效。

除富邦公司治理ETF追蹤的臺灣證券交易所公司治理100指數外，臺灣指數公司昨天並公布統一價值成長30N追蹤的特選價值成長報酬指數、統一IC設計臺灣N追蹤的特選臺灣上市上櫃IC設計報酬指數、FT臺灣Smart ETF追蹤的特選Smart多因子指數、富邦特選高股息30ETF追蹤的特選臺灣上市上櫃高股息30指數，以及華南永昌台灣環境永續高股息指數基金追蹤的特選臺灣環境永續高股息指數。

公司治理100指數新納入的29檔成分股，包括：大亞、葡萄王、裕隆、中華、和泰車、長榮鋼、英業達、藍天、美律、國產、中工、京城銀、聯邦銀、遠東銀、統一證、國票金、神基、盛達、健鼎、承業醫、中磊、邁達特、精誠、晶碩、森崴能源、台汽電、豐泰、中聯資源、信義等。

「公司治理100指數」每年7月定審，須經流動性檢驗、公司治理評鑑篩選、三項財務指標（每股淨值不低於面額、稅後淨利排名及營收成長率排名）等成分股挑選程序。

先刪除最近一年期間，日平均交易金額最小20%的上市公司，並選取符合「最近一年公司治理評鑑結果前20%」及「最近一年底的每股淨值不得低於面額」的股票，之後分別以「最近一年稅後淨利」及「最近一年營收成長率」進行排名，並將兩項排名加總後由小至大排序，選取排名前100檔股票作為成分股。

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