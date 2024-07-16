三家公司上市案 過關

臺灣證券交易所昨（16）日召開董事會，一舉通過三家公司股票上市案，包括聯發科（2454）小金雞ITH-KY（6962）、可寧衛轉投資的中台、被動元件廠三集瑞-KY。

顯示器驅動IC與觸控IC廠ITH-KY，為今年首家申請股票第一上市的外國企業，主要從事顯示器驅動IC設計、銷售及技術服務，申請上市資本額45.23億元，產品內銷3.45%、外銷96.55%，董事長為晨星半導體創辦人梁公偉，輔導上市承銷商為永豐金證券。聯發科集團透過旗下訊發持有ITH股權，持股11.91%，但並未在公司擔任董事。

ITH-KY的2021年、2022年、2023年、2024年第1季稅前純益分別為89.58億元、48.38億元、16.15億元、8.43億元，每股稅後盈餘依序為74.21元、11.57元、3.5元、1.33元。

廢棄物處理業者中台由上市公司事業廢棄物處理大廠可寧衛，轉投資持股17.88%；該公司董事長鄭光傑，實收資本額8.2億元，2023年稅前淨利3.1億元，2023年每股稅後盈餘3.08元；承銷商為元大證券。

老牌電感元件廠英屬開曼群島三集瑞科技，今年5月13日甫送件申請股票上市，16日獲證交所董事會同意股票上市，將為被動元件族群再添新兵。

三集瑞董長為林伙利，申請上市時資本額4.4億元，董事九席，全體董事持股比率29.2%，承銷商為永豐金證券；2021年、2022年、2023年、2024年第1季稅前純益穩定成長，分別為4.14億元、4.28億元、4.91億元、2.09億元，每股稅後盈餘各為8.08元、8.26 元、9.02元、3.31元。