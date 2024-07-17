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就市論勢／科技股重返上升軌道

經濟日報／ 吳胤良（群益店頭市場基金經理人）

盤勢分析

美國最新公布6月物價指數，通膨數據均較市場預期低，主要就是油價下跌帶來的貢獻，且就業市場供需舒緩將有利薪資通膨下滑，提高通膨穩定放緩證據。

聯準會主席鮑爾指出，就業市場變化顯示這段期間以來緊縮正在發生效果，通膨降溫也正在預期軌道上，貨幣政策調整並不需要等到通膨回到2%以下，提高市場對9月降息1碼的預期，第4季有再降息1碼機會，全年合計落在2碼，優於6月聯準會點陣圖預期。

歐洲央行雖在6月如預期調降利率1碼，但央行總裁拉加德近期對外表示，需要確保通膨率向2%的目標回落，才會進一步降低利率，顯示是否出現連續性降息，仰賴接下來通膨數據變化，目前利率期貨顯示歐央年內仍有再降息1碼可能。

投資建議

台股以科技股領銜，本輪產業周期也回到上升軌道，可望帶動整體經濟成長動能。

台股6月股東會期間，普遍釋出對後市樂觀氛圍，且電子權值股購買庫藏股也提振市場信心，指數呈現多頭趨勢往上。台股下半年受惠景氣面、資金面雙重利多，推估多頭格局可望延續，但隨成長放緩及美國大選變數干擾，推估指數空間小於上半年，族群表現機會將強於指數，仍應把握利空回檔的加碼機會。

台股 通膨 降息

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