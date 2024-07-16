快訊

又是小動物？苗栗280戶停電居民喊苦 「牠」尾巴燒焦躺電桿下

整理包／小孩何時開學、休業式？2024年中小學行事曆 學期重要日程一表掌握

立院通過決議邀賴清德國情報告 總統府打槍：在「這事」有結果前不宜行動

AI、高股息題材 這檔基金都吃得到

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

國泰投信董事長張錫指出，台股在今年漲幅巨大，長線布局雖樂觀，但目前股市已反映，因此出現修正是可預見的，投資人不必過於驚慌，由於台灣受惠於科技AI紅利，基本面在未來兩三年仍被看好，整理後創高可期。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，縱使短線震盪，台股仍有利多加持：包括目前台灣市場內外需求同步擴張，台灣5月景氣燈號續為熱絡的黃紅燈，景氣維持復甦，國內就業情勢穩健，加上出口動能強，5月以來外資轉為買超，皆挹注台股強勁資金動能；其次，高股息與AI題材持續吸金，類股健康輪動，輪流點火多頭動能。

梁恩溢說明，國泰台灣高股息基金同時兼具AI與高股息議題，買一檔基金，就能同時吃到兩個題材紅利，深受投資人喜愛。由於台灣AI伺服器出貨占全球比重達九成以上， AI類股成關鍵成長引擎，自5月起已調整基金投資標的，AI相關類股持股比重達近四成，包括權值三雄台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454），另也配置廣達（2382）、聯詠（3034）等行業龍頭，精準布局AI市場。

此外，國泰台灣高股息基金看好高股息股具強大競爭力且籌碼穩定等特性，往往在股價下跌時容易有買盤承接，股價波動度相對較低，才能讓投資人抱得住、睡得著。國泰台灣高股息基金在投資組合中納入穩定性高且具成長潛力的高股息股，如全球筆電電池模組巨擘新普（6121）、商用車大廠中華（2204）。

國泰投信表示，國泰台灣高股息基金自2020年成立以來，歷經2021航運股起飛、2022暴力升息導致股債雙殺，直到2023年迎來AI題材領漲等多空因素，靠著經理人靈活操作，更能打造進可攻、退可守布局，績效表現截止至今年6月，近一年報酬率逾50%，近六個月也有29%以上佳績，不同區間都位列前段班，展現基金經理人實力。

台灣高股息基金績效。(資料來源：投信投顧公會基金績效評比表)
台灣高股息基金績效。(資料來源：投信投顧公會基金績效評比表)

AI 國泰 高股息

延伸閱讀

迎下半年除權息旺季 永豐金證券提醒領息三大重點

台股連三天回不去2萬4 台積法說前股價拉回有好處？

7月台股期指漲151點

台股漲117點收23,997點 台積電漲15元收1,055元

相關新聞

AI帶旺台股基金 基富通上半年定期定額人氣王出爐

今年全球股市在AI熱潮推動下表現亮眼，台股同樣屢創新高，成功突破24,000點大關，帶動台股定期定額投資人數持續攀升。根...

證交所公司治理100指數成分股 新納入大亞等29檔

臺灣指數股份有限公司公布臺灣證券交易所公司治理100指數成分股2024年定期審核結果，新納入的成分股計有大亞（1609）...

證交所召開董事會 通過中台資源等三公司上市申請案

臺灣證券交易所16日召開第21屆第30次董事會，決議通過中台資源科技（6923）、英屬開曼群島三集瑞科技國際集團（686...

聯發科小金雞ITH等三家公司 證交所董事會准上市

臺灣證券交易所16日召開董事會，一口氣通過三家公司申請股票上市，包括聯發科小金雞ITH-KY（6962）、可寧衛（842...

台股上漲117點 三大法人賣超77.89億元

台股16日盤中高低點震盪達312.41點，台積電（2330）開平走高，股價收紅，大盤指數終場收在23,997.25點，上...

台股連三天回不去2萬4 台積法說前股價拉回有好處？

台股回檔第三天，加權股價指數以2萬3997點作收，持續膠著於5日均線，終場加權股價指數上漲117點，漲幅0.49％，成交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。