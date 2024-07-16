AI、高股息題材 這檔基金都吃得到

國泰投信董事長張錫指出，台股在今年漲幅巨大，長線布局雖樂觀，但目前股市已反映，因此出現修正是可預見的，投資人不必過於驚慌，由於台灣受惠於科技AI紅利，基本面在未來兩三年仍被看好，整理後創高可期。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，縱使短線震盪，台股仍有利多加持：包括目前台灣市場內外需求同步擴張，台灣5月景氣燈號續為熱絡的黃紅燈，景氣維持復甦，國內就業情勢穩健，加上出口動能強，5月以來外資轉為買超，皆挹注台股強勁資金動能；其次，高股息與AI題材持續吸金，類股健康輪動，輪流點火多頭動能。

梁恩溢說明，國泰台灣高股息基金同時兼具AI與高股息議題，買一檔基金，就能同時吃到兩個題材紅利，深受投資人喜愛。由於台灣AI伺服器出貨占全球比重達九成以上， AI類股成關鍵成長引擎，自5月起已調整基金投資標的，AI相關類股持股比重達近四成，包括權值三雄台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454），另也配置廣達（2382）、聯詠（3034）等行業龍頭，精準布局AI市場。

此外，國泰台灣高股息基金看好高股息股具強大競爭力且籌碼穩定等特性，往往在股價下跌時容易有買盤承接，股價波動度相對較低，才能讓投資人抱得住、睡得著。國泰台灣高股息基金在投資組合中納入穩定性高且具成長潛力的高股息股，如全球筆電電池模組巨擘新普（6121）、商用車大廠中華（2204）。