走著瞧 申請轉一般上市

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

走著瞧-創（Gogolook）（6902）於臺灣創新板（TIB）掛牌滿一周年，昨（16）日向臺灣證券交易所送件申請改列一般板上市，可望成為創新板改列一般板上市的首間新經濟軟體公司。

Gogolook共同創辦人暨董事長鄭勝丰表示，看好Gogolook改列一般板在臺灣證券交易所上市後，交易流動性可望顯著改善，有助於進一步提升公司在資本市場能見度，加速開拓海外市場與吸引優秀人才。

當前，生成式AI遭大量使用於詐騙，帶來更迫切防詐需求，今年擴大投入AI應用與服務創新，成果將在下半年陸續推出。營運規模已達到損益兩平，今年獲利有信心達成跳躍式成長。

Gogolook 6月單月營收0.71億元，年增20%，與上月相較成長4.8%，創同期新高。今年1-6月累計營收4.04億元，較去年同期成長8.5%，亦創同期新高。展望未來，在持續拓展多元營收下，看好今年下半年營收逐季成長。

Gogolook去年營收7.71億元，年增83%，創歷史新高；海外營收占比達53%，超越台灣市場；營業淨利1,983萬元，相較2022年營業淨損7,572萬元，轉虧為盈；毛利率91%，年增6個百分點；全年歸屬母公司因美元走強導致匯損，淨利510萬元，EPS為0.16元，達成全年轉盈的目標。

Gogolook指出，電信防詐產品Whoscall用戶數成長增速較去年為佳，3月初推出個資外洩偵測服務，今年還會陸續推出新功能以擴增來電辨識以外的防詐場景，有助於用戶數、訂閱用戶數與營收同步成長，加上持續投入資源推廣成長潛力高的新服務，成長動能可望逐步提升。

Gogolook去年海外營收首度超越台灣，加速東南亞市場的成長，今年泰國可望成為Gogolook最大市場。在東北亞市場方面，近期宣布已打入日本四大電信商之一的樂天電信（Rakuten Mobile）生態系。

Gogolook 營收

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